Николай ЩЁКИН, кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН.







Политическая модальность Беларуси всегда была нацелена на сотрудничество и взаимодействие со всеми общественными структурами. Однако общественные и политические организации в целеполагании свою деятельность зачастую соизмеряли с инерционным и стереотипным пониманием происходящих процессов. Государство и лично Президент Александр Лукашенко всегда были на десять шагов впереди в определении приоритетов и задач развития Беларуси. Поэтому когда говорят о срочном и необходимом введении многопартийности или о «бесценной» роли общественных либо гражданских организаций в социально-политическом развитии, будем откровенны: это не панацея в решении или совершенствовании системы управления. То есть не всякая активность граждан является стабилизирующим фактором в государственном строительстве.

Перезагрузка любой политической системы, а уж тем более государственного управления и конституционного строя требует профессионализма, компетентности, государственного мышления и комплексно-стратегического видения развития общества, без суеты и мелочности. Немаловажным является созревание социально-исторических условий для переформатирования государственного устройства. В этой связи возникают уже не риторические вопросы: готово ли белорусское общество к нововведениям? И какие новации страна сможет принять и профинансировать без ущерба своему суверенитету?

Поэтому белорусская модель развития нуждается как в эволюционном подходе в своих изменениях, так и в переходе на корпоративную модель управления, предложенную в Основных положениях проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы.

Преимущества очевидны: экономическая эффективность, минимизация управленческих издержек, целевое расходование бюджетных средств, максимальная социальная ориентированность, персонификация ответственности.

В то же время Всебелорусское народное собрание — не инструментарий, как некоторые нам предлагают принять, подменяя понятия. Это прежде всего ментально-конституционная и объективно жизненная форма выражения общественных интересов, концентрированное демократическое волеизъявление граждан, идеологический фундамент белорусской государственности. Интересы любого гражданина страны идеологически незыблемы: настоящая социальная справедливость (а не как на просвещенном Западе), социальная обеспеченность, уверенность в завтрашнем дне и соответствующее качество жизни.

Уверен, многие согласятся со мной в том, что наше государство никогда не допускало экономических, социальных перекосов, следовательно, всегда в соответствии со складывающимися обстоятельствами выполняло свои обязательства перед белорусским народом. Правовая, социальная, политическая, культурная деятельность самого государства, являясь результатом постоянного широкого диалога по актуальным проблемам, свидетельствует об ответственности власти перед народом. Именно поэтому роль государственно-общественных и общественных организаций должна быть более взвешенной, рационально наступательной, перспективно ориентированной и более весомой.

Словосочетание «гражданская позиция» должно наполняться конкретным конструктивным идеологическим смыслом, пониманием готовности решать текущие проблемы, характеризоваться нацеленностью на сбалансированное взаимодействие с органами власти, исключив при этом эфемерность и иллюзорность вседозволенности, прикрываясь мифическими свободами. Реальная жизнь прозаичнее, и все права и свободы наталкиваются на элементарные оценочные критерии действительности.

Всебелорусское народное собрание — это платформа переосмысления подходов к жизни страны, ее информационно-политической безопасности, которые нельзя рассматривать через коммерческую призму, приватизационные и финансово-банковские схемы, как это нам предлагают бежавшие за границу предатели страны.

Считаю, пришло время говорить не только о гражданине и его социальных гарантиях. Надо создавать новый политэкономический проект белорусской модели развития, в которой инфраструктура государства должна обеспечить процветание и качественную жизнь в целом всей нации.

Там, где личные права обесценили общественные интересы, в геометрической прогрессии растут нерешенные социальные проблемы, ведущие к распаду государств, разворачиванию военных действий по захвату ресурсов. Происходит узурпирование частными компаниями (информационно-цифровыми) государственной власти и ее полномочий. Тем самым в так называемых демократических странах происходит постепенная делегитимизация государственных структур. Нельзя допустить подобного сценария в Беларуси.

Поэтому на Всебелорусском народном собрании необходимо не только рассмотреть социально-экономические вопросы на пятилетку, но и инициировать формирование нового политэкономического проекта белорусской модели развития на десятилетия вперед, тем самым обеспечив суверенность и независимость развития Беларуси.

Источник: vsebel.by