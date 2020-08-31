Готовы ли школы района к новому учебному году?

Готовность учреждений образования Пуховичского района к новому учебному году рассмотрена на совещании в районном исполнительном комитете. С информацией по данному вопросу выступил начальник управления по образованию, спорту и туризму Владимир Губаревич.

Сеть образовательных учреждений Пуховичского района в 2020/2021 учебном году будет представлена 51 учреждением, а также ГУ «Пуховичская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва», ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Виктория».

По предварительным данным с 1 сентября в 26 школах района приступят к обучению 6978 школьников. Из них 822 — первоклассники. Средняя наполняемость классов в учреждениях общего среднего образования составляет 16 человек, из них в городской местности — 21 человек, в сельской — 17 человек. 3000 воспитанников примут детские дошкольные учреждения (в том числе нового набора — 737 человек).

По состоянию на начало августа в отрасли занято 2 379 человек, из них педагогов — 1340 человек: в образовании — 1 288, в спорте — 52.

В системе дошкольного образования района занято 307 педагогических работников. Учреждения образования в целом укомплектованы руководящими кадрами. Среди педагогов 21 процент составляют люди пенсионного возраста. 9 руководителей учреждений образования достигли общеустановленного пенсионного возраста. В район прибыло 43 молодых специалиста.

В 2020/2021 учебном году на третьей ступени обучения в 12 учреждениях образования планируется открытие профильных классов спортивной, педагогической, юридической, аграрной направленности и военно-патриотический класс. Ученики 10-х и 11-х классов в предстоящем учебном году на базе учреждений общего среднего образования будут обучаться профессиям «швея», «агент по туризму». На базе других учреждений образования — по специальностям «штукатур», «продавец», «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «тракторист».

Учреждения образования на 95 процентов обеспечены спортивным инвентарем.

В августе по линии Министерства образования Республики Беларусь поставлен современный класс биологии в ГУО «Средняя школа № 4 города Марьина Горка». В настоящее время в районе 10 современно оборудованных классов (4 — физики, 5— химии, 1 — биологии). В учреждениях образования установлено 15 мультибордов. Проводится аукцион по приобретению двух компьютерных классов (ГУО «Зазерская СШ», СШ №3 города Марьина Горка»), игрового оборудования в дошкольные группы учебно-педагогических комплексов района.

Для подготовки зданий, сооружений, оборудования учреждений образования, приведения их состояния в соответствие с санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами предусмотрено финансирование в размере 430 000 рублей.

Выполнены работы по ремонту кровли в ГУО «Зорьковский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа», ремонт фасада здания в ГУО «Ясли-сад «Зубренок» поселка Дружный», веранды в ГУО «Руденский ясли-сад», обустройству горячего водоснабжения в сан-узлах, ремонту кровли в ГУО «Марьиногорский УПК дет-ский сад-средняя школа», а также другие виды работ в учреждениях образования района. Приобретено оборудование в СТЕМ-класс в ГУО «Марьиногорская гимназия», 17 ученических досок, 5 швейных машин, 2 оверлока, спортивный инвентарь, надворное игровое оборудование в три дошкольные учреждения образования, водонагреватели и смесители для обеспечения горячего водоснабжения в санузлах 9 учреждений образования. Отремонтирован пищеблок в ГУО «Ясли-сад № 2 города Марьина Горка», ведутся работы в ГУО «Свислочская средняя школа имени А.Г. Червякова».

Согласно плану мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности на объектах с массовым и круглосуточным пребыванием людей на 2020-2021 годы, в Пуховичском районе предстояло выполнить работы по установке системы «Молния» в ГУО «Туринский УПК детский сад-базовая школа», ГУО «Блонская средняя школа» (работы выполнены). Согласно плану, модернизация автоматической пожарной сигнализации в ГУО «Ясли-сад «Солнышко» поселка Дружный» будет произведена в 4-м квартале 2020 года.

В 36 учреждениях образования Пуховичского района из 51 установлены ручные кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь (в прошедшем году — в тринадцати).

С 1 сентября будет организован подвоз 603 обучающихся в 15 учреждений образования 15-ю автобусами, одним специально оборудованным транспортом для подвоза детей-инвалидов. Еще один автобус будет приобретен в ближайшее время. 145 учеников будут добираться в школы автобусами и электричкой. Для них будут приобретены проездные билеты.

Горячее питание будет организовано для 5396 детей района. Бесплатное питание за счет бюджетных средств получат учащиеся 1-4-х классов (одноразовое) — 2161 человек, 1475 человек 5-11-х классов, проживающих в сельской местности.

Председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа отметил, что все работы по подготовке учреждений образования к новому учебному году выполнены вовремя.

Ольга ЛУГОВАЯ.