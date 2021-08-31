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ГРАФИК личного и выездного приема граждан

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ГРАФИК личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в сентябре 2021 года

Виктор  Михайлович  КОЛЕДА —

председатель Пуховичского  районного  исполнительного  комитета:

8 сентября  —  с 8.00 до 13.00  прием граждан;

22 сентября —   с 9.00 до 10.00  по телефону  6-72-07  —   «прямая телефонная  линия», а           с 10.00 — выездной   прием  граждан  и  юридических лиц  в Голоцком сельисполкоме.

Председатель Пуховичского  районного  Совета  депутатов:

9 сентября  с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 —  «прямая телефонная  линия» по телефону 6-02-07;

16 сентября с 9.00 до 10.00 выездной прием  граждан и   «прямая телефонная   линия»  по   телефону   9-86-35  в Туринском сельисполкоме;

23 сентября  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202.

Александр  Анатольевич  МАЕВСКИЙ  —

первый  заместитель  председателя   райисполкома, начальник  управления  по сельскому хозяйству  и  продовольствию

 (курирует  вопросы  землепользования,  деятельности  

сельскохозяйственных  организаций  и  садоводческих  товариществ):

1 сентября  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан   в   кабинете   № 117,   а  с  11.00   до 12.00 — «прямая телефонная  линия» по телефону 6-72-07;

16 сентября  —  с 15.00 до 16.00  выездной   прием    граждан    и   «прямая    телефонная   линия»   по   телефону     4-23-28  в  Правдинском посисполкоме.

Наталья  Анатольевна  ЧЕРНЫШЕВА  —

заместитель председателя  райисполкома

(курирует  вопросы  идеологической работы,  

здравоохранения,  образования,  культуры,  спорта,  социальной  сферы):

7 сентября с 15.00 до 16.00 выездной прием  граждан и   «прямая  телефонная   линия»  по   телефону   7-60-46   в  Дубровском  сельисполкоме;

15 сентября  —  с  8.00 до 13.00 прием   граждан  в  кабинете   №  201,  а  с  10.00  до 11.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Наталья  Васильевна  ЛИТВИНЧУК  —

заместитель  председателя  райисполкома

(курирует  вопросы  промышленности,  

транспорта,  торговли  и  услуг):

1 сентября   с  8.00 до 13.00   прием   граждан  в  кабинете   № 205,  а  с  9.00  до 10.00  по  телефону  6-72-07 —  «прямая   телефонная  линия» с населением;

17 сентября —  с 15.00 до 16.00 выездной   прием  граждан  и   «прямая   телефонная   линия»  по  телефону 3-03-16  в  Новопольском сельисполкоме.

Александр  Григорьевич  СУГАК  —

заместитель председателя райисполкома

(курирует  вопросы  архитектуры,  

строительства,  жилищно-коммунального

и  дорожного хозяйства):

2  сентября  —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая телефонная  линия»  по  телефону 4-61-88  в  Пережирском сельисполкоме;

15 сентября —  с  8.00  до  13.00   прием   граждан  в  кабинете  № 212,  а  с  11.00  до 12.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

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