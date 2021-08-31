ГРАФИК личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в сентябре 2021 года

Виктор Михайлович КОЛЕДА —

председатель Пуховичского районного исполнительного комитета:

8 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан;

22 сентября — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Голоцком сельисполкоме.

Председатель Пуховичского районного Совета депутатов:

9 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;

16 сентября — с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-86-35 в Туринском сельисполкоме;

23 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.

Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —

первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию

(курирует вопросы землепользования, деятельности

сельскохозяйственных организаций и садоводческих товариществ):

1 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 117, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-72-07;

16 сентября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-23-28 в Правдинском посисполкоме.

Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы идеологической работы,

здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы):

7 сентября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 7-60-46 в Дубровском сельисполкоме;

15 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы промышленности,

транспорта, торговли и услуг):

1 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;

17 сентября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 3-03-16 в Новопольском сельисполкоме.

Александр Григорьевич СУГАК —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы архитектуры,

строительства, жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства):

2 сентября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-61-88 в Пережирском сельисполкоме;

15 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.