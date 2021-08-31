ГРАФИК личного и выездного приема граждан
ГРАФИК личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в сентябре 2021 года
Виктор Михайлович КОЛЕДА —
председатель Пуховичского районного исполнительного комитета:
8 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан;
22 сентября — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Голоцком сельисполкоме.
Председатель Пуховичского районного Совета депутатов:
9 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;
16 сентября — с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-86-35 в Туринском сельисполкоме;
23 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.
Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —
первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию
(курирует вопросы землепользования, деятельности
сельскохозяйственных организаций и садоводческих товариществ):
1 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 117, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-72-07;
16 сентября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-23-28 в Правдинском посисполкоме.
Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы идеологической работы,
здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы):
7 сентября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 7-60-46 в Дубровском сельисполкоме;
15 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы промышленности,
транспорта, торговли и услуг):
1 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;
17 сентября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 3-03-16 в Новопольском сельисполкоме.
Александр Григорьевич СУГАК —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы архитектуры,
строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства):
2 сентября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-61-88 в Пережирском сельисполкоме;
15 сентября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.