Официально 

График переноса рабочих дней в 2022 году

118 Redactor Комментариев нет

 

Совет Министров утвердил график переноса рабочих дней в 2022 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 11 октября 2021 года №572, сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно документу, рабочие дни в 2022 году переносятся  с понедельника 7 марта на  субботу 12  марта,             с  понедельника  2  мая  на  субботу 14 мая. Таким образом, весной дважды получится по 4 выходных дня подряд.

Организациям  с  учетом  специфики  производства  (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочих дней.

БелТА.

Вам также может понравиться

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ОБРАТНОГО ТРЕБОВАНИЯ (РЕГРЕССА) ОРГАНАМИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Redactor 0

21  января прием граждан проведет генеральный директор УП «Минскоблгаз»  Юрий  Куклицкий

Redactor 0

Пройдут прием граждан и «прямые линии»

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿