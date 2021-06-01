График приема граждан и проведения «прямых телефонных линий» в июне 2021 года

ГРАФИК

личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в июне 2021 года

Виктор Михайлович КОЛЕДА —

председатель Пуховичского районного исполнительного комитета:

9 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан;

23 июня — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Новоселковском сельисполкоме.

Александр Васильевич ПРАНОВИЧ —

председатель Пуховичского районного Совета депутатов:

10 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;

17 июня — с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-19-45 в Пуховичском сельисполкоме;

24 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.

Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —

первый заместитель председателя райисполкома,

начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию (курирует вопросы

землепользования, деятельности сельскохозяйственных организаций и садоводческих товариществ):

2 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 117, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-72-07;

17 июня — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 5-23-44 в Свислочском сельисполкоме.

Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы идеологической работы, здравоохранения, образования, культуры, спорта,

социальной сферы):

1 июня — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-44-55 в Блонском сельисполкоме;

16 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы промышленности, транспорта, торговли и услуг):

2 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;

18 июня — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-85-89 в Голоцком сельисполкоме.

Александр Григорьевич СУГАК —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства):

3 июня — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-39-63 в Дукорском сельисполкоме;

16 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ —

управляющий делами райисполкома:

17 июня — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-37-95 в Шацком сельисполкоме;

30 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 217, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная запись на личный прием к руководству районного исполнительного комитета в дни и часы работы райисполкома по телефону 2-04-24.