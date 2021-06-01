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График приема граждан и проведения «прямых телефонных линий» в июне 2021 года

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ГРАФИК

личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в июне 2021 года

Виктор  Михайлович  КОЛЕДА —

председатель Пуховичского районного исполнительного комитета:

9 июня  —  с 8.00 до 13.00  прием граждан;

23 июня  —   с 9.00 до 10.00  по телефону  6-72-07  —   «прямая телефонная  линия», а с 10.00 — выездной   прием  граждан  и  юридических лиц  в Новоселковском сельисполкоме.

Александр  Васильевич   ПРАНОВИЧ  — 

председатель Пуховичского  районного Совета  депутатов:

10 июня  с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 —  «прямая телефонная  линия» по телефону 6-02-07;

17 июня с 9.00 до 10.00 выездной прием  граждан и   «прямая телефонная   линия»  по   телефону   9-19-45  в Пуховичском сельисполкоме;

24 июня  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202.

Александр  Анатольевич  МАЕВСКИЙ  —

первый  заместитель  председателя  райисполкома,

начальник  управления  по сельскому хозяйству и  продовольствию  (курирует  вопросы 

землепользования, деятельности сельскохозяйственных  организаций и  садоводческих  товариществ):

2 июня  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан   в   кабинете   № 117,   а  с  11.00   до 12.00 — «прямая телефонная  линия» по телефону 6-72-07;

17 июня  —  с 15.00 до 16.00  выездной   прием    граждан    и   «прямая    телефонная   линия»   по   телефону  5-23-44  в  Свислочском  сельисполкоме.

Наталья  Анатольевна  ЧЕРНЫШЕВА —

заместитель председателя  райисполкома

(курирует  вопросы  идеологической работы, здравоохранения,  образования,  культуры,  спорта, 

социальной  сферы):

1 июня с 15.00 до 16.00 выездной прием  граждан и   «прямая  телефонная   линия»  по   телефону   4-44-55   в  Блонском  сельисполкоме;

16 июня  —  с  8.00 до 13.00 прием   граждан  в  кабинете   №  201,  а  с  10.00  до 11.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Наталья  Васильевна  ЛИТВИНЧУК  —

заместитель  председателя  райисполкома

(курирует  вопросы  промышленности,  транспорта, торговли  и  услуг):

2 июня   с  8.00 до 13.00   прием   граждан  в  кабинете   № 205,  а  с  9.00  до 10.00  по  телефону  6-72-07 —  «прямая   телефонная  линия» с населением;

18 июня —  с 15.00 до 16.00 выездной   прием  граждан  и   «прямая   телефонная   линия»  по  телефону  6-85-89  в  Голоцком  сельисполкоме.

Александр  Григорьевич СУГАК  —

заместитель председателя райисполкома

(курирует  вопросы архитектуры,  строительства, жилищно-коммунального и  дорожного хозяйства):

3 июня  —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая телефонная  линия»  по  телефону 6-39-63 в  Дукорском  сельисполкоме;

16 июня  —  с  8.00  до  13.00   прием   граждан  в  кабинете  № 212,  а  с  11.00  до 12.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ  —

управляющий делами райисполкома:

17 июня  —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая телефонная  линия»  по  телефону 4-37-95 в  Шацком  сельисполкоме;

30 июня  —  с  8.00  до  13.00   прием   граждан  в  кабинете  № 217,  а  с  10.00  до 11.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

В соответствии  с  Законом  Республики  Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная  запись на  личный   прием к руководству районного  исполнительного комитета  в  дни  и  часы  работы  райисполкома  по  телефону  2-04-24.

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