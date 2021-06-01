График приема граждан и проведения «прямых телефонных линий» в июне 2021 года
ГРАФИК
личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в июне 2021 года
Виктор Михайлович КОЛЕДА —
председатель Пуховичского районного исполнительного комитета:
9 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан;
23 июня — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Новоселковском сельисполкоме.
Александр Васильевич ПРАНОВИЧ —
председатель Пуховичского районного Совета депутатов:
10 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;
17 июня — с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-19-45 в Пуховичском сельисполкоме;
24 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.
Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —
первый заместитель председателя райисполкома,
начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию (курирует вопросы
землепользования, деятельности сельскохозяйственных организаций и садоводческих товариществ):
2 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 117, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-72-07;
17 июня — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 5-23-44 в Свислочском сельисполкоме.
Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы идеологической работы, здравоохранения, образования, культуры, спорта,
социальной сферы):
1 июня — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-44-55 в Блонском сельисполкоме;
16 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы промышленности, транспорта, торговли и услуг):
2 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;
18 июня — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-85-89 в Голоцком сельисполкоме.
Александр Григорьевич СУГАК —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства):
3 июня — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-39-63 в Дукорском сельисполкоме;
16 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ —
управляющий делами райисполкома:
17 июня — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-37-95 в Шацком сельисполкоме;
30 июня — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 217, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная запись на личный прием к руководству районного исполнительного комитета в дни и часы работы райисполкома по телефону 2-04-24.