ГРАФИК приема граждан проведения «прямых телефонных линий»
ГРАФИК
личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в ноябре 2021 года.
Виктор Михайлович КОЛЕДА —
председатель Пуховичского районного
исполнительного комитета:
10 ноября — с 8.00 до 13.00 прием граждан;
24 ноября — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Пуховичском сельисполкоме.
Мария Владимировна КЛИМОВИЧ —
председатель Пуховичского районного
Совета депутатов:
11 ноября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;
18 ноября — с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-23-28 в Правдинском посисполкоме;
25 ноября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.
Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —
первый заместитель председателя райисполкома,
начальник управления по сельскому хозяйству
и продовольствию (курирует вопросы
землепользования, деятельности
сельскохозяйственных организаций
и садоводческих товариществ):
18 ноября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-63-35 в Блужком сельисполкоме.
Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы идеологической работы,
здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы):
17 ноября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы промышленности,
транспорта, торговли и услуг):
19 ноября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-23-88 в Пережирском сельисполкоме.
Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства):
17 ноября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ —
управляющий делами райисполкома:
18 ноября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 7-60-46 в Дубровском сельисполкоме.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная запись на личный прием к руководству районного исполнительного комитета в дни и часы работы райисполкома по телефону 2-04-24.