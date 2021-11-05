ГРАФИК приема граждан проведения «прямых телефонных  линий»

ГРАФИК

личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в ноябре 2021 года.

Виктор Михайлович КОЛЕДА —

председатель Пуховичского районного

исполнительного комитета:

10 ноября — с 8.00 до 13.00 прием граждан;

24 ноября — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Пуховичском сельисполкоме.

Мария Владимировна КЛИМОВИЧ —

председатель Пуховичского районного

Совета депутатов:

11 ноября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;

18 ноября — с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-23-28 в Правдинском посисполкоме;

25 ноября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.

Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —

первый заместитель председателя райисполкома,

начальник управления по сельскому хозяйству

и продовольствию (курирует вопросы

землепользования, деятельности

сельскохозяйственных организаций

и садоводческих товариществ):

18 ноября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-63-35 в Блужком сельисполкоме.

Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы идеологической работы,

здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы):

17 ноября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы промышленности,

транспорта, торговли и услуг):

19 ноября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-23-88 в Пережирском сельисполкоме.

Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства):

17 ноября — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ —

управляющий делами райисполкома:

18 ноября — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 7-60-46 в Дубровском сельисполкоме.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная запись на личный прием к руководству районного исполнительного комитета в дни и часы работы райисполкома по телефону 2-04-24.