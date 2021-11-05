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ГРАФИК приема граждан проведения «прямых телефонных  линий»

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ГРАФИК

личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных  линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в ноябре 2021 года.

Виктор  Михайлович  КОЛЕДА —

председатель Пуховичского  районного  

исполнительного  комитета:

10 ноября  —  с 8.00 до 13.00  прием граждан;

24 ноября —   с 9.00 до 10.00  по  телефону  6-72-07  —   «прямая телефонная  линия», а  с 10.00 — выездной   прием  граждан  и  юридических лиц  в Пуховичском сельисполкоме.

Мария  Владимировна  КЛИМОВИЧ —

председатель Пуховичского  районного  

Совета  депутатов:

11 ноября  с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 —  «прямая телефонная  линия» по телефону 6-02-07;

18  ноября с 9.00 до 10.00 выездной прием  граждан и   «прямая  телефонная   линия»  по  телефону   4-23-28  в Правдинском посисполкоме;

25 ноября  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202.

Александр  Анатольевич  МАЕВСКИЙ  —

первый  заместитель  председателя   райисполкома,

начальник  управления  по сельскому хозяйству

 и  продовольствию  (курирует  вопросы

землепользования,  деятельности  

сельскохозяйственных  организаций  

и  садоводческих  товариществ):

18 ноября  —  с 15.00 до 16.00  выездной  прием    граждан   и  «прямая   телефонная   линия»  по  телефону    9-63-35  в  Блужком сельисполкоме.

Наталья  Анатольевна  ЧЕРНЫШЕВА  —

заместитель председателя  райисполкома

(курирует  вопросы  идеологической  работы,  

здравоохранения,  образования,  культуры,  спорта,  социальной  сферы):

17 ноября  с  8.00 до 13.00 прием граждан  в  кабинете   №  201,  а  с  10.00  до 11.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Наталья  Васильевна  ЛИТВИНЧУК  —

заместитель  председателя  райисполкома

(курирует  вопросы  промышленности,  

транспорта,  торговли  и  услуг):

19  ноября  —  с 15.00  до 16.00  выездной   прием  граждан  и   «прямая   телефонная   линия»  по  телефону  9-23-88  в  Пережирском  сельисполкоме.

Денис  Геннадьевич  ШИРОКИЙ  —

заместитель председателя райисполкома

(курирует  вопросы  архитектуры,  строительства,  жилищно-коммунального и  дорожного хозяйства):

17 ноября — с  8.00  до 13.00  прием  граждан  в  кабинете  № 212,  а  с  11.00  до 12.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ  —

управляющий делами райисполкома:

18 ноября  —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая телефонная  линия»  по  телефону  7-60-46  в  Дубровском   сельисполкоме.

В соответствии  с  Законом  Республики  Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная  запись на  личный   прием к руководству районного  исполнительного  комитета  в  дни  и  часы  работы  райисполкома  по  телефону  2-04-24.

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