ГРАФИК приема граждан руководством Пуховичского райисполкома и районного Совета депутатов

ГРАФИК личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения

«прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов.

в марте 2022 года

Виктор Михайлович КОЛЕДА —

председатель Пуховичского районного

исполнительного комитета:

9 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан;

23 марта — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Блужском сельисполкоме.

Мария Владимировна КЛИМОВИЧ —

председатель Пуховичского районного

Совета депутатов:

10 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;

17 марта — с 11.00 до 12.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 7-60-46 в Дубровском сельисполкоме;

24 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.

Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —

первый заместитель председателя

райисполкома, начальник управления

по сельскому хозяйству

и продовольствию (курирует вопросы

землепользования, деятельности

сельскохозяйственных организаций

и садоводческих товариществ):

2 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 117, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-72-07;

17 марта — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 3-03-16 в Новопольском сельисполкоме.

Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы

идеологической работы, здравоохранения, образования, культуры, спорта,

социальной сферы):

16 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы промышленности,

транспорта, торговли и услуг):

2 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 12.00 до 13.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;

18 марта — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-86-35 в Туринском сельисполкоме.

Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы архитектуры,

строительства, жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства):

3 марта — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-23-28 в Правдинском посисполкоме;

16 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ —

управляющий делами райисполкома:

2 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 217, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;

17 марта — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-23-88 в Пережирском сельисполкоме;

30 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 217.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная запись на прием к руководству райисполкома в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефону 2-04-24.