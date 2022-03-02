ГРАФИК приема граждан руководством Пуховичского райисполкома и районного Совета депутатов
ГРАФИК личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения
«прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов.
в марте 2022 года
Виктор Михайлович КОЛЕДА —
председатель Пуховичского районного
исполнительного комитета:
9 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан;
23 марта — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Блужском сельисполкоме.
Мария Владимировна КЛИМОВИЧ —
председатель Пуховичского районного
Совета депутатов:
10 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;
17 марта — с 11.00 до 12.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 7-60-46 в Дубровском сельисполкоме;
24 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.
Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —
первый заместитель председателя
райисполкома, начальник управления
по сельскому хозяйству
и продовольствию (курирует вопросы
землепользования, деятельности
сельскохозяйственных организаций
и садоводческих товариществ):
2 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 117, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-72-07;
17 марта — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 3-03-16 в Новопольском сельисполкоме.
Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы
идеологической работы, здравоохранения, образования, культуры, спорта,
социальной сферы):
16 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы промышленности,
транспорта, торговли и услуг):
2 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 12.00 до 13.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;
18 марта — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-86-35 в Туринском сельисполкоме.
Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы архитектуры,
строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства):
3 марта — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-23-28 в Правдинском посисполкоме;
16 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ —
управляющий делами райисполкома:
2 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 217, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;
17 марта — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 9-23-88 в Пережирском сельисполкоме;
30 марта — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 217.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в райисполкоме проводится предварительная запись на прием к руководству райисполкома в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефону 2-04-24.