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ГРАФИК приема граждан руководством Пуховичского райисполкома и районного Совета депутатов

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ГРАФИК личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения

«прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов.

в марте 2022 года

Виктор  Михайлович  КОЛЕДА —

председатель Пуховичского  районного 

исполнительного  комитета:

9  марта  —  с 8.00 до 13.00  прием граждан;

23  марта —   с 9.00 до 10.00  по  телефону  6-72-07  —   «прямая  телефонная   линия», а  с 10.00 — выездной   прием  граждан  и  юридических лиц  в Блужском сельисполкоме.

Мария  Владимировна  КЛИМОВИЧ —

председатель Пуховичского  районного 

Совета  депутатов:

10  марта  —  с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 —  «прямая телефонная  линия» по телефону 6-02-07;

17  марта с 11.00 до 12.00 выездной прием  граждан  и   «прямая  телефонная   линия»  по  телефону   7-60-46  в  Дубровском сельисполкоме;

24  марта  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202.

Александр  Анатольевич  МАЕВСКИЙ  —

первый  заместитель  председателя  

райисполкома, начальник  управления 

по сельскому хозяйству

 и  продовольствию  (курирует  вопросы

землепользования,  деятельности 

сельскохозяйственных  организаций 

и  садоводческих  товариществ):

2  марта  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в   кабинете   № 117,   а  с  11.00   до 12.00 — «прямая телефонная  линия» по телефону 6-72-07;

17  марта  —  с 15.00 до 16.00  выездной  прием    граждан   и  «прямая   телефонная   линия»  по  телефону   3-03-16  в  Новопольском сельисполкоме.

Наталья  Анатольевна  ЧЕРНЫШЕВА  —

заместитель председателя  райисполкома

(курирует  вопросы 

идеологической  работы,  здравоохранения,  образования,  культуры,  спорта, 

социальной  сферы):

16  марта —  с  8.00 до 13.00 прием граждан  в  кабинете   №  201,  а  с  10.00  до 11.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Наталья  Васильевна  ЛИТВИНЧУК  —

заместитель  председателя  райисполкома

(курирует  вопросы  промышленности, 

транспорта,  торговли  и  услуг):

2  марта   с  8.00 до 13.00   прием граждан в  кабинете   № 205,  а  с  12.00  до 13.00   по  телефону  6-72-07 —  «прямая   телефонная  линия» с населением;

18  марта  —  с 15.00  до 16.00  выездной   прием  граждан  и   «прямая   телефонная   линия»  по  телефону  9-86-35  в  Туринском  сельисполкоме.

Денис  Геннадьевич  ШИРОКИЙ  —

заместитель председателя райисполкома

(курирует  вопросы  архитектуры, 

строительства,  жилищно-коммунального

и  дорожного хозяйства):

3  марта  —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая  телефонная  линия»  по  телефону 4-23-28  в  Правдинском посисполкоме;

16  марта — с  8.00  до 13.00  прием  граждан  в  кабинете  № 212,  а  с  11.00  до 12.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ  —

управляющий делами райисполкома:

2  марта — с  8.00  до 13.00  прием  граждан  в  кабинете  № 217,  а  с  10.00  до 11.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением;

17  марта —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая телефонная  линия»  по  телефону  9-23-88  в  Пережирском сельисполкоме;

30  марта —  с  8.00  до 13.00  прием  граждан  в  кабинете  № 217.

В соответствии  с  Законом  Республики  Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических  лиц» в райисполкоме проводится предварительная  запись на  прием к  руководству  райисполкома в   рабочие дни с 8.30 до 13.00  и с 14.00 до 17.30  по  телефону  2-04-24.

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