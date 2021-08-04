График приема граждан в августе 2021

График личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в августе 2021 года

Виктор Михайлович КОЛЕДА —

председатель Пуховичского районного исполнительного комитета:

11 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан;

25 августа — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Дубровском сельиспол-коме.

Председатель Пуховичского районного Совета депутатов:

12 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;

19 августа — с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 5-23-44 в Свислочском сельисполкоме;

26 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.

Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —

первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию (курирует вопросы землепользования, деятельности сельскохозяйственных организаций и садоводческих товариществ):

4 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 117, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-72-07;

19 августа — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-37-95 в Шацком сельисполкоме.

Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —

заместитель председателя райисполкома(курирует вопросы идеологической работы, здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы):

3 августа — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-85-89 в Голоцком сельисполкоме;

18 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —

заместитель председателя райисполкома

(курирует вопросы промышленности, транспорта, торговли и услуг):

4 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;

20 августа — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-39-35 в Дукорском сельисполкоме.

Александр Григорьевич СУГАК —

заместитель председателя райисполкома(курирует вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства):

5 августа — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-57-09 в Новоселковском сель-исполкоме;

18 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.

Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ —

управляющий делами райисполкома:

19 августа — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-44-55 в Блонском сельисполкоме.