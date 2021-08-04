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График приема граждан в августе 2021

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График личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в августе 2021 года

Виктор  Михайлович  КОЛЕДА —

председатель Пуховичского  районного  исполнительного  комитета:

11 августа  —  с 8.00 до 13.00  прием граждан;

25 августа —   с 9.00 до 10.00  по телефону  6-72-07  —   «прямая телефонная  линия», а с 10.00 — выездной   прием  граждан  и  юридических лиц  в Дубровском сельиспол-коме.

Председатель Пуховичского  районного  Совета  депутатов:

12 августа —  с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 —  «прямая телефонная  линия» по телефону 6-02-07;

19 августа — с 9.00 до 10.00 выездной прием  граждан и   «прямая телефонная   линия»  по   телефону   5-23-44  в Свислочском сельисполкоме;

26 августа  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202.

Александр  Анатольевич  МАЕВСКИЙ  —

первый  заместитель  председателя райисполкома, начальник управления  по сельскому хозяйству и  продовольствию  (курирует  вопросы  землепользования,  деятельности  сельскохозяйственных  организаций  и садоводческих  товариществ):

4 августа  — с  8.00  до  13.00  прием  граждан   в   кабинете   № 117,   а  с  11.00   до 12.00 — «прямая телефонная  линия» по телефону 6-72-07;

19 августа  —  с 15.00 до 16.00  выездной   прием    граждан    и   «прямая  телефонная   линия»   по   телефону     4-37-95  в  Шацком сельисполкоме.

Наталья  Анатольевна  ЧЕРНЫШЕВА  —

заместитель председателя  райисполкома(курирует  вопросы  идеологической работы,  здравоохранения,  образования,  культуры,  спорта,  социальной  сферы):

3 августа — с 15.00 до 16.00 выездной прием  граждан и   «прямая  телефонная   линия»  по   телефону   6-85-89   в  Голоцком сельисполкоме;

18 августа  —  с  8.00 до 13.00 прием   граждан  в  кабинете   №  201,  а  с  10.00  до 11.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Наталья  Васильевна  ЛИТВИНЧУК  —

заместитель  председателя  райисполкома

(курирует  вопросы  промышленности,  транспорта,  торговли  и  услуг):

4 августа  —  с  8.00 до 13.00   прием   граждан  в  кабинете   № 205,  а  с  9.00  до 10.00  по  телефону  6-72-07 —  «прямая   телефонная  линия» с населением;

20  августа —  с 15.00 до 16.00 выездной   прием  граждан  и   «прямая   телефонная   линия»  по  телефону 6-39-35  в  Дукорском сельисполкоме.

Александр  Григорьевич  СУГАК  —

заместитель председателя райисполкома(курирует  вопросы  архитектуры, строительства,  жилищно-коммунального и  дорожного хозяйства):

5 августа  —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая телефонная  линия»  по  телефону 4-57-09  в  Новоселковском сель-исполкоме;

18  августа —  с  8.00  до  13.00   прием   граждан  в  кабинете  № 212,  а  с  11.00  до 12.00  по  телефону  6-72-07 —   «прямая   телефонная  линия» с населением.

Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ  —

управляющий делами райисполкома:

19 августа  —  с 15.00  до  16.00  выездной   прием  граждан  и  «прямая телефонная  линия»  по  телефону 4-44-55 в Блонском  сельисполкоме.

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