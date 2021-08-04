График приема граждан в августе 2021
График личного и выездного приема граждан и представителей юридических лиц, проведения «прямых телефонных линий» руководством районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов в августе 2021 года
Виктор Михайлович КОЛЕДА —
председатель Пуховичского районного исполнительного комитета:
11 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан;
25 августа — с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия», а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Дубровском сельиспол-коме.
Председатель Пуховичского районного Совета депутатов:
12 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-02-07;
19 августа — с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 5-23-44 в Свислочском сельисполкоме;
26 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202.
Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ —
первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию (курирует вопросы землепользования, деятельности сельскохозяйственных организаций и садоводческих товариществ):
4 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 117, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» по телефону 6-72-07;
19 августа — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-37-95 в Шацком сельисполкоме.
Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА —
заместитель председателя райисполкома(курирует вопросы идеологической работы, здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы):
3 августа — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-85-89 в Голоцком сельисполкоме;
18 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК —
заместитель председателя райисполкома
(курирует вопросы промышленности, транспорта, торговли и услуг):
4 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 9.00 до 10.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением;
20 августа — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 6-39-35 в Дукорском сельисполкоме.
Александр Григорьевич СУГАК —
заместитель председателя райисполкома(курирует вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства):
5 августа — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-57-09 в Новоселковском сель-исполкоме;
18 августа — с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая телефонная линия» с населением.
Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ —
управляющий делами райисполкома:
19 августа — с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-44-55 в Блонском сельисполкоме.