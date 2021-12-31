Официально 

График работы общественных приемных по Пуховичскому району

29 Redactor Комментариев нет

График работы общественных приемных по Пуховичскому району с 4 по 27 января 2022 года

Адрес  общественной  приемной:

г. Марьина Горка, ул. Ленинская, дом 51, кабинет 10 (второй этаж).

Телефон: 6-02-73.

4  ЯНВАРЯ  (вторник)  

с 9.00 до 14.00

председатель районного объединения профсоюзов  Людмила Федоровна Гулякевич;

5  ЯНВАРЯ  (среда)  

с 14.00 до 18.00

председатель Пуховичской районной организационной структуры РГОО «БО «Знание» Алла Леонидовна  Андросова;

11 ЯНВАРЯ  (вторник)  

с 9.00 до 14.00

председатель Пуховичской районной организации   ветеранов  Анна  Александровна  СОБОЛЕВСКАЯ;

   13  ЯНВАРЯ  (четверг)  

с 14.00 до 18.00

главный бухгалтер Пуховичского РК ОО «БРСМ» Светлана Николаевна  Зубаревич;

18  ЯНВАРЯ  (вторник)  

с 9.00 до 14.00

председатель районного объединения профсоюзов  Людмила Федоровна Гулякевич;

   20  ЯНВАРЯ  (четверг)  

с 14.00 до 18.00

председатель Пуховичской районной организационной структуры РОО «Белая Русь» Анна Вячеславовна Скорая;

25  ЯНВАРЯ  (вторник)  

с 9.00 до 14.00

заместитель председателя Пуховичской районной ОО «Белорусский союз женщин»  Елена Анатольевна Корыткина;

27  ЯНВАРЯ  (четверг)  

с 14.00 до 18.00

председатель Пуховичской районной организации «Белорусский фонд мира»  Елена Викентьевна Сенько.

Вам также может понравиться

Ответят на ваши вопросы

Redactor 0

«Прямые телефонные линии» этой недели

Redactor 0

Ответят на ваши вопросы

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿