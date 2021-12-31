График работы общественных приемных по Пуховичскому району
График работы общественных приемных по Пуховичскому району с 4 по 27 января 2022 года
Адрес общественной приемной:
г. Марьина Горка, ул. Ленинская, дом 51, кабинет 10 (второй этаж).
Телефон: 6-02-73.
4 ЯНВАРЯ (вторник)
с 9.00 до 14.00
председатель районного объединения профсоюзов Людмила Федоровна Гулякевич;
5 ЯНВАРЯ (среда)
с 14.00 до 18.00
председатель Пуховичской районной организационной структуры РГОО «БО «Знание» Алла Леонидовна Андросова;
11 ЯНВАРЯ (вторник)
с 9.00 до 14.00
председатель Пуховичской районной организации ветеранов Анна Александровна СОБОЛЕВСКАЯ;
13 ЯНВАРЯ (четверг)
с 14.00 до 18.00
главный бухгалтер Пуховичского РК ОО «БРСМ» Светлана Николаевна Зубаревич;
18 ЯНВАРЯ (вторник)
с 9.00 до 14.00
председатель районного объединения профсоюзов Людмила Федоровна Гулякевич;
20 ЯНВАРЯ (четверг)
с 14.00 до 18.00
председатель Пуховичской районной организационной структуры РОО «Белая Русь» Анна Вячеславовна Скорая;
25 ЯНВАРЯ (вторник)
с 9.00 до 14.00
заместитель председателя Пуховичской районной ОО «Белорусский союз женщин» Елена Анатольевна Корыткина;
27 ЯНВАРЯ (четверг)
с 14.00 до 18.00
председатель Пуховичской районной организации «Белорусский фонд мира» Елена Викентьевна Сенько.