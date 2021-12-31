График работы общественных приемных по Пуховичскому району с 4 по 27 января 2022 года

Адрес общественной приемной:

г. Марьина Горка, ул. Ленинская, дом 51, кабинет 10 (второй этаж).

Телефон: 6-02-73.

4 ЯНВАРЯ (вторник)

с 9.00 до 14.00

председатель районного объединения профсоюзов Людмила Федоровна Гулякевич;

5 ЯНВАРЯ (среда)

с 14.00 до 18.00

председатель Пуховичской районной организационной структуры РГОО «БО «Знание» Алла Леонидовна Андросова;

11 ЯНВАРЯ (вторник)

с 9.00 до 14.00

председатель Пуховичской районной организации ветеранов Анна Александровна СОБОЛЕВСКАЯ;

13 ЯНВАРЯ (четверг)

с 14.00 до 18.00

главный бухгалтер Пуховичского РК ОО «БРСМ» Светлана Николаевна Зубаревич;

18 ЯНВАРЯ (вторник)

с 9.00 до 14.00

председатель районного объединения профсоюзов Людмила Федоровна Гулякевич;

20 ЯНВАРЯ (четверг)

с 14.00 до 18.00

председатель Пуховичской районной организационной структуры РОО «Белая Русь» Анна Вячеславовна Скорая;

25 ЯНВАРЯ (вторник)

с 9.00 до 14.00

заместитель председателя Пуховичской районной ОО «Белорусский союз женщин» Елена Анатольевна Корыткина;

27 ЯНВАРЯ (четверг)

с 14.00 до 18.00

председатель Пуховичской районной организации «Белорусский фонд мира» Елена Викентьевна Сенько.