Важное Выборы-2020 

График распределения эфирного времени для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по телевидению и радио

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Об утверждении графиков
распределения эфирного времени, предоставленного
для предвыборных выступлений кандидатов
в Президенты Республики Беларусь в 2020 году

В соответствии с результатами проведенной жеребьевки по определению даты и времени выхода в эфир передач с предвыборными выступлениями кандидатов в Президенты Республики Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по телевидению (прилагается).
2. Утвердить график распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по радио (прилагается).
3. Направить графики, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, в Национальную государственную телерадиокомпанию Республики Беларусь.

Председатель комиссии                     Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии                               Е.Н.Дмухайло

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов 14.07.2020 № 101

График
распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной
телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов
в Президенты Республики Беларусь по телевидению

Выступления в эфире телеканала «Беларусь 1»
Дата выступления Время выступления Кандидат в Президенты Республики Беларусь
21 июля 2020 г. 17.00 — 17.30 ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна
17.30 — 18.00 КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна
18.00 — 18.30 ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович
18.30 — 19.00 ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович
28 июля 2020 г. 17.00 — 17.30 ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович
17.30 — 18.00 ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович
18.00 — 18.30 ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна
18.30 — 19.00 КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов 14.07.2020 № 101

График
распределения эфирного времени,
предоставленного Национальной
государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных
выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по радио

Выступления в эфире Первого национального канала Белорусского радио
Дата выступления Время выступления Кандидат в Президенты Республики Беларусь
20 июля 2020 г. 8.00 — 8.30 ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна
8.30 — 9.00 ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович
22 июля 2020 г. 8.00 — 8.30 КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна
8.30 — 9.00 ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович
27 июля 2020 г. 8.00 — 8.30 КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна
8.30 — 9.00 ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович
29 июля 2020 г. 8.00 — 8.30 ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович
8.30 — 9.00 ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна

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