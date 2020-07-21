График распределения эфирного времени для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по телевидению и радио

Об утверждении графиков

распределения эфирного времени, предоставленного

для предвыборных выступлений кандидатов

в Президенты Республики Беларусь в 2020 году

В соответствии с результатами проведенной жеребьевки по определению даты и времени выхода в эфир передач с предвыборными выступлениями кандидатов в Президенты Республики Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по телевидению (прилагается).

2. Утвердить график распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по радио (прилагается).

3. Направить графики, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, в Национальную государственную телерадиокомпанию Республики Беларусь.

Председатель комиссии Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии Е.Н.Дмухайло

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь

по выборам и проведению республиканских референдумов 14.07.2020 № 101

График

распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной

телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов

в Президенты Республики Беларусь по телевидению

Выступления в эфире телеканала «Беларусь 1» Дата выступления Время выступления Кандидат в Президенты Республики Беларусь 21 июля 2020 г. 17.00 — 17.30 ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна 17.30 — 18.00 КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна 18.00 — 18.30 ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович 18.30 — 19.00 ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович 28 июля 2020 г. 17.00 — 17.30 ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович 17.30 — 18.00 ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович 18.00 — 18.30 ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна 18.30 — 19.00 КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и

проведению республиканских референдумов 14.07.2020 № 101

График

распределения эфирного времени,

предоставленного Национальной

государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных

выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по радио