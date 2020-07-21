График распределения эфирного времени для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по телевидению и радио
Об утверждении графиков
распределения эфирного времени, предоставленного
для предвыборных выступлений кандидатов
в Президенты Республики Беларусь в 2020 году
В соответствии с результатами проведенной жеребьевки по определению даты и времени выхода в эфир передач с предвыборными выступлениями кандидатов в Президенты Республики Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по телевидению (прилагается).
2. Утвердить график распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по радио (прилагается).
3. Направить графики, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, в Национальную государственную телерадиокомпанию Республики Беларусь.
Председатель комиссии Л.М.Ермошина
Секретарь комиссии Е.Н.Дмухайло
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов 14.07.2020 № 101
График
распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной
телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов
в Президенты Республики Беларусь по телевидению
|Выступления в эфире телеканала «Беларусь 1»
|Дата выступления
|Время выступления
|Кандидат в Президенты Республики Беларусь
|21 июля 2020 г.
|17.00 — 17.30
|ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна
|17.30 — 18.00
|КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна
|18.00 — 18.30
|ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович
|18.30 — 19.00
|ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович
|28 июля 2020 г.
|17.00 — 17.30
|ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович
|17.30 — 18.00
|ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович
|18.00 — 18.30
|ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна
|18.30 — 19.00
|КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов 14.07.2020 № 101
График
распределения эфирного времени,
предоставленного Национальной
государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных
выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по радио
|Выступления в эфире Первого национального канала Белорусского радио
|Дата выступления
|Время выступления
|Кандидат в Президенты Республики Беларусь
|20 июля 2020 г.
|8.00 — 8.30
|ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна
|8.30 — 9.00
|ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович
|22 июля 2020 г.
|8.00 — 8.30
|КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна
|8.30 — 9.00
|ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович
|27 июля 2020 г.
|8.00 — 8.30
|КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна
|8.30 — 9.00
|ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович
|29 июля 2020 г.
|8.00 — 8.30
|ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович
|8.30 — 9.00
|ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна