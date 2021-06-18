Гран-при премии «Ребенок года Беларуси» досталось пуховчанке

В начале месяца состоялся Финал второй премии «Ребенок года». Участники из Минска, Гомеля, Марьиной Горки, Гродно, Бреста, Борисова, Могилева, Березино, Витебска, Рогачева боролись за главный титул — титул «Ребенок года Беларуси». Победить мечтал каждый. Но Гран-при досталось пуховчанке Полине Неборской.

Думаю, у организаторов конкурса по этому поводу могло случиться дежавю, потому что пять лет назад на первом конкурсе «Ребенок года» обладательницей первой награды также стала девочка с такой фамилией. И это была сестра Полины — Лиза, покорившая тогда жюри своей непосредственностью и певческим талантом. К слову, она и в этот раз не уехала без диплома.

Решение попробовать свои силы во втором конкурсе Лиза приняла не только потому, что вновь захотелось испытать позитивные эмоции от соревновательного процесса, окунуться в эту удивительную атмосферу, которая сопровождает именно этот конкурс, но и чтобы поддержать сестру Полину.

— Девочки прошли все отборочные туры и вошли в число 21 финалиста, которые приняли участие в мастер-классах по актерскому мастерству, фотопозированию, искусству дефиле. В рамках подготовки к финалу для конкурсантов также прошла рекламная съемка для магазина «Ювелир карат», а также арт-фотосессия, — рассказывает Светлана Неборская. — Но вот на подготовку к самому финалу у нас по объективным причинам оказалось очень мало времени. Поэтому готовились едва ли не за пару ночей. В финале каждый участник должен был продемонстрировать свои умения общаться с публикой, показать свои таланты и выйти на сцену в тематическом образе.

Для визитной карточки Полине нужно было придумать костюм и историю про монстров на прогулке, а Лизе — на тему «фруктовый рай». Нам очень помогли директор ЦТДИМ «Світанак» Елена Корыткина, ее заместитель Наталья Хадыко, преподаватель по вокалу Юлия Жуковская-Губашина.

Над творческим номером, к счастью, сестрам заморачиваться нет нужды: обе девочки — неплохие вокалистки. И покорить жюри пением им не составило большого труда.

— Но мы понимали, что конкуренция на самом деле очень серьезная,— говорят сестры.— И результаты конкурса поэтому нас приятно удивили. И обрадовали, конечно.

Все участники получили призы и подарки от партнеров конкурса: сети ювелирных, косметологических, парфюмерных и дизайнерских салонов.

«Ребенок года» — не конкурс красоты, но на победителя также возлагаются определенные обязанности. Полина станет лицом магазина модной детской одежды «Стиляжка», примет участие в фотосессии для выставки в Гомельском музее истории. В общем, занятие на лето она себе обеспечила…

Елена ИВАНОВА.