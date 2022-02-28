Кубраков: граждане не поддались призывам к противоправным действиям из-за границы

Граждане Беларуси не поддались призывам к противоправным действиям во время референдума, которые звучат из-за границы. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ивана Кубракова, обстановка на избирательных участках спокойная, все меры безопасности соблюдены. «Оперативная обстановка на территории Республики Беларусь спокойная. Что касается участков для голосования, то обстановка на них также находится под контролем. В сети Интернет были призывы к противоправным действиям. Нашими сотрудниками эта информация была тщательно отработана. Всего в Беларуси задержаны 14 человек. Они находились дома, но призывали к противоправным действиям и пытались их координировать. Наши граждане на эти призывы не поддались. Да, есть единичные задержания за незначительные административные правонарушения. На тех, которые призывали к нарушению порядка, заведены уголовные дела. Их действиям будет дана правовая оценка», — заявил Иван Кубраков.

Он отметил высокую активность граждан на участках для голосования. «Люди в больших количествах приходят на участки для голосования. Каких-либо проблемных вопросов на них не возникает. Еще раз хочу обратиться к жителям и гостям столицы: приходите на участки и отдайте свой голос. Хочу отметить очень хорошую культурную программу, которая там организована. Отдохните в сегодняшний выходной день. Мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы сегодня и всегда у нас был порядок», — сказал Иван Кубраков.

Он сообщил, какие правонарушения совершались на участках для голосования. «На некоторых участках были выявлены мелкие хулиганства. Были лица, которые намеренно повредили избирательные бюллетени или устраивали несанкционированные одиночные пикеты. С такими гражданами проводилась разъяснительная беседа. Те, кто адекватно реагировал на замечания, ограничивались профилактической беседой. Граждане, которые продолжали нарушать общественный порядок, были задержаны и получат правовую оценку своих действий. Всего на участках сегодня было задействовано порядка 12 тыс. сотрудников. Во всех регионах предусмотрены оперативные резервы, которые готовы отреагировать на любые противоправные действия», — отметил Иван Кубраков.

«Я могу сказать с уверенностью, что план по срыву референдума провалился. Деструктивно настроенные граждане надеялись создать видимость протестной активности. Приходили граждане, которые, скорее всего, поддались на призывы к незаконным мероприятиям в Telegram-каналах. Но я хочу отметить, что граждане ценят спокойствие и безопасность в нашей стране. Вы все прекрасно видите, что происходит прямо у наших границ. И событий 2020 года всем хватило. Еще раз обращаюсь к гражданам Республики Беларусь: не слушайте тех, кто находится за границей и призывает вас нарушать действующее законодательство», — заявил Иван Кубраков.