Коротко о разном 

Граждане Узбекистана хотели ввезти в Беларусь 15 кг насвая

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На протяжении трех дней минские таможенники выявили восемь попыток ввоза гражданами Узбекистана в общей сложности 15 кг насвая.

При проведении таможенного контроля авиарейсов «Бухара – Минск», «Наманган – Минск», «Ургенч – Минск» внимание сотрудников таможни привлекли отдельные пассажиры, которые, выбрав для пересечения границы «зеленый» коридор, подтвердили, что не перемещают запрещенных либо ограниченных товаров.

При проведении таможенного досмотра багажа путешественников обнаружено порошкообразное гранулированное темно-зеленое вещество растительного происхождения — насвай, оборот которого на территории Беларуси запрещен.

Насвай изъят, в отношении граждан составлены протоколы об административных правонарушениях в соответствии с ч.2 ст. 16.10 КоАП Республики Беларусь, предусматривающей штраф до 40 базовых величин.

По материалам Минской региональной таможни.

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