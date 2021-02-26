Группа по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пуховичского РОВД признана лучшим подразделением Минщины

— Наверное, не я выбрал профессию, а она выбрала меня, — говорит старший уполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Пуховичского РОВД Сергей Колеснев, вспоминая о том, как пришел работать именно в это подразделение, которое по итогам служебной деятельности признано лучшим подразделением Минской области в 2020 году. — После службы в армии я работал в Департаменте охраны милиционером-кинологом. Но понимал, что меня привлекает более живая работа. Поэтому хотел перейти на службу в уголовный розыск. Однако так случилось, что попал именно в группу по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. Был оперуполномоченным, затем возглавил группу, состав которой подбирался не один год. Сегодня, я считаю, со мной рядом служат такие люди (Кирилл Трухин и Вадим Алентей), с которыми можно и служить, и дружить. Этого я и добивался. Очень важно, когда между сотрудниками полное взаимопонимание и доверие. Сейчас так и есть.

В прошлом году Пуховичское подразделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми сработало хорошо. В феврале после проведения серьезных оперативно-розыскных мероприятий был задержан человек, у которого изъяли марихуану, гашиш, экстази, амфетамины. Не менее резонансным можно назвать и выявление группы подростков, которые приобретали марихуану в большом количестве, расфасовывали ее и продавали. Еще один эпизод был связан с выявлением группы людей, причастных к изготовлению наркотических средств. Его также можно отнести к разряду громких дел.

— В прошлом году было возбуждено 43 уголовных дела по 29 преступлениям, связанным с употреблением и распространением наркотиков, — говорит Сергей Колеснев. — Из них 10 связаны со сбытом и относятся к категории особо тяжких. Более 10 уголовных дел возбуждено по преступлениям, связанным с противодействием торговле людьми и распространением порнографии. Цифра для нашего района большая. Но она является показателем нашей работы. Были изъяты достаточно крупные партии наркотиков, пресечены пути их распространения.

Пуховичскому подразделению в составе трех человек сложно конкурировать по эффективности работы с более многочисленными группами из Минска, Борисова, Солигорска. Но наши земляки смогли доказать, что умеют профессионально делать свою работу.

И она, к сожалению, не дает возможности расслабляться: сразу после нашего разговора Сергей Колеснев отправился на отработку информации о том, что группа лиц, приобретая наркотические вещества в Минске, распространяет их на территории района. Пресечь очередной канал распространения наркотиков ребята планировали уже в этот же день…

Елена ШАНТЫКО.