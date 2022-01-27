Гусаков: белорусская вакцина стимулирует выработку антител против COVID-19 не ниже мировых аналогов

Белорусская вакцина стимулирует выработку антител против COVID-19 на уровне не ниже мировых аналогов. Об этом заявил в интервью корреспонденту БелТА председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

«Прототип белорусской вакцины против коронавирусной инфекции уже готов. Он проходит этапы лабораторных исследований и предварительные доклинические испытания на мелких животных. Установлено, что вакцина безопасна, хорошо переносится и не вызывает побочных явлений. Отмечу, что использование белорусской вакцины стимулирует выработку антител против вируса SARS-CoV-2 на уровне не ниже мировых аналогов», — сказал Владимир Гусаков.

В 2022 году на очереди глубокие доклинические испытания, которые будут выполняться после выпуска опытно-промышленной партии.

«После завершения доклинических испытаний перейдем на клинические исследования. Их целью станет всесторонняя оценка безопасности и эффективности, так называемый гуморальный и клеточный иммунный ответ. Затем вакцина поступит в свободное обращение», — отметил председатель Президиума НАН.

«С учетом того, что появляются все новые штаммы вируса, вакцина будет адаптирована к тем из них, которые будут циркулировать на момент ее производства. Технология производства позволяет оперативно учитывать все изменения и мутации и постоянно актуализировать состав вакцины, чтобы ее эффективность была максимальной», — обратил внимание Владимир Гусаков.

Вакцина разрабатывается специальной группой ведущих ученых в области вирусологии, иммунологии, генетики и клеточной инженерии. Разработка выполняется совместно РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава и Институтом биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.