Авраменко рассказал о строительстве железной дороги к Нацаэропорту Минск и авиарейсах в Катар

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире программы «Разговор у Президента» рассказал о новых направлениях «Белавиа» и проекте строительства железной дороги к Национальному аэропорту, сообщает БелТА.

По словам Алексея Авраменко, на ситуацию с авиасообщением влияют два фактора. Основной — еще не все страны вышли из пандемии. «Это был серьезный авиационный кризис, с учетом ограничений. Вместе с тем спрос на услуги авиакомпании очень высок. И загрузка практически на всех рейсах близится к 100%», — сказал он.

Обозначая новые направления на перспективу, министр в первую очередь назвал Катар. «Мы прорабатываем это направление. Оно интересно для нас. Также очень заинтересованы восстановить российское направление. Особенно увеличение количества рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Ковидные ограничения действуют, и авиакомпания летает в Санкт-Петербург один раз в неделю. При таком спросе этого очень мало. Важно поэтапное восстановление и наращивание рейсов и в Российскую Федерацию, и в страны дальней дуги», — подчеркнул Алексей Авраменко.

Зашел разговор и о строительстве железной дороги к аэропорту. «Оно находится в стадии проектирования. Мы готовим соответствующие расчеты. Нам надо примерно два года на проектирование этого участка железнодорожного пути. В первую очередь это дополнительный путь, который будет проектироваться к основному. Он не только решит вопрос пуска электрички в аэропорт, но и увеличит пропускную способность минского железнодорожного узла — транзитное направление с запада на восток. Это практически половина всего проекта строительства линии непосредственно к Национальному аэропорту. Параллельно прорабатываем и источники финансирования. Будем определяться из актуальных условий на рынке», — сказал министр транспорта и коммуникаций.

Стоимость проекта будет четко определена после разработки проектно-сметной документации.