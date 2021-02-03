И бежали, и стреляли — состоялся районный  этап  республиканских  соревнований  «Снежный снайпер»

Зима в этом году, наконец, позволила провести полноценные лыжные старты: на базе Марьиногорской гимназии состоялся районный этап республиканских соревнований на призы президентского спортивного клуба «Снежный снайпер».

Соревнования прошли среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях от 10 до 16 лет. Каждый мог почувствовать себя биатлонистом, проходя этапы и забегая на стрельбище.

— Слаженно работала судейская команда во главе с Иваном Вергеенко. Поддерживали юных спортсменов директор гимназии Сергей Зинкевич, директор ГУДО «Центр туризма детей и молодежи Пуховичского района» Сергей Махнач, учителя физической культуры, — рассказывает заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Елена Шестакова. — До того, как был дан стартовый сигнал, они постарались создать такие условия для соревновательного процесса, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и уверенно как на лыжне, так и на огневом рубеже.

Поддержка чувствовалась и со стороны болельщиков: педагоги, родители, жители микрорайона стали свидетелями настоящего снежного праздника, духа борьбы и первых побед.

Нужно все же сказать, что лыжные соревнования не всем даются легко, потому что на лыжне практиковаться погода далеко не всегда позволяет. Так что не удивительно, что порой даже призеры показывали существенные отставания от победителей. И выражались эти отставания не в секундах, а в нескольких минутах. Но разве это помеха тому, чтобы поднять себе настроение, почувствовать дух борьбы?

По результатам, которые подводились по возрастным группам, победы одержали Вадим Шичко (СШ № 1 поселка Дружный), Ксения Харитончик (Марьиногорская гимназия), Иван Верещако (Марьиногорская гимназия), Ирина Шичко (СШ № 1 поселка Дружный), Алина Савчик (Ананичский УПК детский сад-средняя школа), Макар Моисейков (Марьиногорская гимназия), Елизар Прищепчик (Марьиногорская гимназия).

Кто знает, может быть, на какой-то такой же школьной лыжне уже в этом году откроется имя новой биатлонной знаменитости?

Елена ИВАНОВА.