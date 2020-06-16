«И эту болезнь можно победить»: врач рассказывает о том, как стала пациентом инфекционного госпиталя

Маски, антисептики, социальное дистанцирование… Важность соблюдения этих правил медицинские работники знают лучше других. И не только знают, но и придерживаются правил, понимая контагиозность и малоизученность нового вируса. Однако в условиях распространения коронавируса на уровне общества заболеть можно даже тогда, когда ты по максимуму пытаешься защитить себя. Несправедливо? Пожалуй…

Такая вот несправедливость случилась и в семье Елены и Сергея. Казалось, супруги знали все о том, какие меры профилактики заражения коронавирусом нужно предпринимать. В шутку говорят о том, что об этом знали даже их домашние животные, за которыми слишком уж тщательно следили в эти дни. Но болезнь в один день стала реальностью для семьи медицинского работника.

Первым почувствовал недомогание Сергей. Глава семьи ежедневно добирался до работы на электричке. Всегда ездил в маске. Но неоднократно говорил жене, что в вагоне было всего несколько таких же сознательных граждан. Остальные игнорировали простейшее правило поведения в условиях эпидемии. Забывали и о необходимости соблюдать социальную дистанцию: ездили по традиции сложившимися вагонными компаниями, оживленно общались, не обращали внимания на то, что рядом кто-то мог ехать с симптомами респираторных заболеваний. Возможно, именно транспорт и стал в конце концов источником заражения. Мог также оказаться решающим и тот факт, что работает Сергей в детском коллективе, а дети часто являются бессимптомными носителями коронавируса.

— После мужа симптомы болезни появились и у сына. Я заболела позже, — рассказывает Елена. — Поначалу думала: возможно, у моих мужчин обычная простуда, что не удивительно было в такие не по-летнему холодные дождливые дни. Но к появившемуся кашлю и насморку присоединились специфические симптомы коронавируса: пропало обоняние. Мы сразу обратились к врачам, потому что я прекрасно понимала: затягивать с началом лечения никак нельзя. На снимках обнаружились небольшие изменения. Совместно приняли решение подстраховаться и лечь в стационар…

Оказаться в госпитале в качестве па-циента Елена, конечно, не хотела. Не раз бывала по работе в больнице, постоянно общалась с коллегами-медиками, но госпиталь все же казался объектом из какой-то параллельной реальности. Моя собеседница признается, что даже чувствовала порой холодок в груди, когда проезжала мимо терапевтического корпуса Марьиногорской ЦРБ, который уже два месяца функционирует как инфекционный госпиталь. Впрочем, это совсем не удивительно, потому что любому из нас всегда сложно принять нечто абсолютно новое и, к тому же, опасное, до конца не изученное.

— Теперь, оказавшись в этой новой реальности, я понимаю, что это такое на самом деле. Так сказать, из первых уст. Страшно? Пожалуй, нет. Со страхом я рассталась благодаря персоналу госпиталя,— рассказывает Елена. — Здесь работают молодые врачи, которые определенно за это время стали опытнее на целую профессиональную жизнь. Они охотно разговаривают с пациентами, выдают им самую обширную информацию по течению заболевания. Видно, что врачи ежедневно мониторят все доступные по коронавирусу данные.

Отношение к пациентам очень внимательное. Да, кто-то скажет, что к коллегам по определению оно таким и будет. Но я слышу, что говорят другие люди, вижу, что и врачи, и медсестры постоянно в движении: делают манипуляции, измеряют температуру, насыщение крови кислородом, объясняют тем, у кого есть проблемы с дыханием, как занять правильную позицию, чтобы помочь своим легким.

В госпитале в достаточном количестве есть все препараты для лечения ковид с учетом самых последних исследований, доказавших, что новая инфекция поражает не только легкие, но и сказывается на состоянии крови.

Достаточно комфортны и условия пребывания. Для пациентов. А вот врачам, медсестрам, санитаркам, к сожалению, до комфорта далеко. В эти жаркие дни пребывание в защитной амуниции — настоящее испытание. И все же коллектив определенно находится на позитиве.

— Благодаря этому мы сталкиваемся только с положительными эмоциями. Думаю, что все пациенты чувствуют поддержку со стороны медперсонала. Это важно прежде всего для морального состояния больных людей.

За эти несколько дней в госпитале Елена поняла для себя главное: жизнь здесь течет самая обыкновенная: пациенты лечатся, врачи лечат. Они знают, что делают, поэтому вместе с улучшением самочувствия приходит и спокойствие, появляется уверенность в том, что болезнь можно победить.

— Главное, не быть беспечными и при первых симптомах проявлять большую настойчивость и не затягивать с лечением. Нужно прислушиваться к своему организму, чтобы не упустить время, — говорит Елена. — Лечение, начатое раньше, более эффективно.

К тому же, протоколы лечения стали совершеннее. А еще, надеются врачи, вирус, возможно, постепенно теряет свою силу. Поэтому многие пациенты в возрасте 70-80 плюс также справляются с болезнью и переносят заболевание в нетяжелой форме. Даже ИВЛ теперь не приговор. Это вселяет надежду.

И все же не стоит думать, что с наступлением лета и нашей усталостью бояться вирус испарится. Нет. Он есть, и он меняет нашу жизнь и привычки. Поэтому нельзя забывать про дистанцирование, маски и дезинфекцию.

Дни в больнице проходят, безуслов-но, не так скоро, как дни на работе, признаются супруги. Это определенный стоп-кран в привычной активности. Но и тут выход можно найти.

— Доступ в интернет в отделении бесплатный для всех, — говорит Елена. — Поэтому мы смотрим фильмы, читаем и даже работаем. Я в обычной жизни просто не успевала пересмотреть столько разнообразной интересной информации. Даже в онлайн-курсах участвую, черпая нужное для себя. Стараемся извлечь из этой вынужденной непростой ситуации максимум пользы и позитива. Теперь, надеюсь, у нас будет иммунитет и наступит другое качество жизни.

Очень хочется выразить огромную благодарность всему персоналу госпиталя за самоотверженность, терпение и профессионализм. Отдельные слова благодарности администрации больницы, главному врачу Людмиле Жариновой за то, как организована работа. За два месяца функционирования госпиталя благодаря высокой сознательности медработников, безукоризненному соблюдению ими инструкций здесь удалось не допустить случаев заражения персонала. Это о многом мне как медику говорит.

Накануне Дня медицинского работника поздравляю всех моих коллег. Желаю им здоровья, удачи и успехов в труде. Спасибо вам всем за то, что вы делаете в это непростое для всех время…

Елена ШАНТЫКО.