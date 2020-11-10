И инспектор, и Дед Мороз. Ветеран милиции вспоминает работу с трудными подростками

В 80-90-х годах прошлого века традиция коллектива Пуховичского РОВД устраивать у новогодней елки праздник для детей сотрудников милиции всегда осуществлялась с большим успехом во многом благодаря замечательно выступавшему в роли Деда Мороза Леониду Лагутчику.

Общение с детьми и подростками входило и в его служебные обязанности как инспектора инспекции по делам несовершеннолетних.

Работа с детьми и молодежью началась для Леонида с первого дня его трудовой деятельности. После окончания института физической культуры и службы в армии, он, уроженец деревни Пуховичи, работал в родном районе инструктором райкома комсомола, а затем тренером по легкой атлетике в Марьиногорской ДЮСШ. Молодой специалист быстро завоевал авторитет у своих подопечных, среди которых были и мальчишки, состоявшие на учете в ИДН РОВД. В инспекции заметили, что в лучшую сторону изменилось их поведение и отношение к учебе в школе. И Леонид получил предложение перейти на работу в инспекцию по делам несовершеннолетних, где как раз появилось вакантное место. Так в свои 27 лет он надел погоны лейтенанта милиции.

— Профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями связана со многими сложностями, — отмечает Леонид Михайлович. — Нужно быть психологом, уметь объяснять, убеждать и добиваться того, чтобы юный гражданин, нарушающий нормы закона и гражданской этики, всерьез задумался над своим поведением и изменил его в правильную сторону.

Многие профессиональные тонкости я перенял у своих коллег: у Василия Антоновича Пархомчика, Лилии Иосифовны Кудерко, Анатолия Владимировича Басько, Григория Степановича Сачка, Владимира Ивановича Стрельского. Благодаря высококвалифицированным специалистам наша инспекция успешно выполняла свои обязанности по профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. А факторов, способствующих росту детской и подростковой преступности, в 80-90-х годах было очень много. Так называемая перестройка, развал СССР… А еще многочисленные эксперименты с сокращением штата ИДН и ее подчиненностью разным службам милиции. В те годы в России, где функции инспекции по делам несовершеннолетних были переданы и без того загруженным участковым инспекторам милиции, насчитывалось более 3 миллионов беспризорных. В Беларуси же ИДН была сохранена, и разгула детской беспризорности и преступности не было допущено.

В начале 90-х годов много детей убегало из дома. Приходилось снимать их с электричек, ловить на вокзалах, в магазинах и буфетах, где они совершали кражи вещей и продуктов. Нужно было накормить, узнать, где проживают, выяснить причины ухода из дома и по возможности вернуть детей родителям. Решения принимала комиссия по делам несовершеннолетних, созданная при райисполкоме.

Нагрузка на сотрудников ИДН была большая. В районе насчитывалось 28 средних школ, 16 восьмилетних и 10 начальных, а еще Руденская школа-интернат, Марьиногорский совхоз-техникум и детский санаторий «Пуховичи». И нужно было регулярно посещать учебные заведения с профилактическими беседами, контролировать поведение состоявших на учете в ИДН детей и подростков, вести воспитательную работу и с их родителями, координировать действия с педагогами.

В зону обслуживания Леонида Лагутчика входили город Марьина Горка, Марьиногорский совхоз-техникум, населенные пункты Краснооктябрьского, Дричинского и Блонского сельсоветов.

— Выходные дни редко выпадали. По долгу службы на дискотеках в клубах бывал, смотрел, чем занимаются в свободное время дети и подростки, ранее замеченные в нарушениях правопорядка, как обеспечивают их проживание родители, — рассказывает Леонид Михайлович. — К тому же, сотрудники ИДН выполняли и другую работу в РОВД: дежурили по отделу, проводили рейды, участвовали в засадах и задержаниях.

Возникали и опасные ситуации, с которыми приходится сталкиваться милиционерам. Так, по поступившему в милицию сообщению о том, что в деревне Блужа мужчина заперся в чужом доме и угрожает расправой находившимся там женщине и двум ее малолетним детям, выехала опергруппа, в состав которой был включен Леонид Лагутчик. Штурмовать, применять оружие и спецсредства нельзя было, так как могли пострадать дети. Умело ведя переговоры, Леонид с товарищами добились того, что преступник открыл двери. Он был задержан. В комнате лежали заряженные патронами с картечью и гвоздями два обреза…

Расследование преступлений, которые совершали дети и подростки, нередко требовали кропотливой розыскной работы. Так было и в случае, когда на Пуховичском пищекомбинате стали регулярно пропадать бутылки с вином. Двери в помещении, в котором они складировались, надежно запирались. Однако было установлено, что один из блоков в стене можно было вынимать. Правда, отверстие было очень маленьким: пролезть в него не смог бы даже ребенок, не говоря о взрослом человеке. И все же версия об участии детей инспекторами ИДН рассматривалась, что и подтвердилось. Оказалось, что двое школьников, которые обнаружили это отверстие, просовывали в него палку-удочку и вытягивали петлей из ящика бутылки с вином. Свою «добычу» они продавали.

Леонид Михайлович не забывал своих бывших подопечных и интересовался их судьбой. Вот и эти двое успешно окончили школу, получили высшее образование и работают теперь на высоких должностях. При встрече с инспектором они вспомнили тот случай и высказали слова признательности за то, что не пошли дальше по преступной стезе.

А другой школьник умудрялся буквально каждый день и даже несколько раз в день сдавать пустые бутылки в пункт приема стеклотары. Где успевал 10-летний худощавый мальчишка находить столько? Спрашивая об этом юного «предпринимателя», Леонид Лагутчик выяснил, что тот пролезал в узкую щель в заборе, за которым складировались сданные уже бутылки, и вновь наполнял ими свою сумку для очередной сдачи. Родителям пришлось возместить денежный ущерб заготовительному пункту. К слову, когда этот мальчуган вырос и стал рабочим на промышленном предприятии, от него поступило около 50 рационализаторских предложений.

За двадцать лет работы Леонида Лагутчика инспектором, старшим инспектором и начальником ИДН Пуховичского РОВД невозможно подсчитать, сколько несовершеннолетних жителей района с его участием были поставлены на учет в инспекции, а со временем и сняты с учета в связи с устранением причин.

В 2004 году ветеран милиции ушел в отставку, однако милицейскую деятельность не оставил. Он и сейчас в свои 65 лет работает в Пуховичском отделе Департамента охраны МВД охранником. В настоящее время выходит на дежурства в районном отделе Следственного комитета.

Ветеран милиции продолжает следить за ситуацией в деле гражданского воспитания молодого поколения в нашей стране.

— Ситуация сложная и сегодня. Если раньше негативное влияние на детей и подростков больше оказывала улица, где по недосмотру родителей дети попадали в плохие компании, то теперь угроза воспитанию патриотов и законопослушных граждан исходит от многочисленных телеграм-каналов, которые привлекают внимание молодых людей. Да и немало еще родителей, которые беспечно относятся к воспитанию и безопасности своих детей, и даже допускают участие их в несанкционированных мероприятиях. Надо понимать, что дети должны находиться только в добром и безопасном окружении.

Андрей МАЗАНИК.