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И мы вросли в нашу страну…

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Поэтому ценим главное ее достижение — суверенитет

Для меня самое притягательное  слово в политическом лексиконе — это  «суверенитет».  Во время дискуссии  это  понятие  Президент если и не употреблял,  то постоянно имел в виду.  В принципе, и весь «Большой разговор» был именно об этом.

Тот, кто знает историю хотя бы в объеме школьной программы,  знает и о том, что построить суверенное государство — это мечта практических всех народов, больших и маленьких. В принципе, вся история об этом. Только  не у  каждого народа получается реализовать заветную мечту. Например, шотландцы или  каталонцы на протяжении многих веков борются за свою независимость. Их активность в этом направлении наблюдаем и мы, но, правда, все еще с нулевым результатом.    Должно очень многое совпасть, чтобы у народа  появился шанс построить свое суверенное государство. И этот шанс действительно трудно получить, но очень просто упустить.

Беларусь реализовала его 30 лет назад. Я из поколения, на глазах которого  наше суверенное государство возникло, становилось увереннее  внутри, завоевывало авторитет вовне.  За этим было интересно наблюдать, в этом было интересно  участвовать.

«Я просто врос  в  эту  страну,  а она  в меня»,  —  сказал  во  время  «Большого разговора» Президент.

Могу предположить, что подобное могли бы за ним повторить многие представители моего поколения, и не только.  За эти тридцать лет мы действительно вросли в свою страну, научились ею гордиться, ценить достижения и справляться с недостатками. Она наша. И ее суверенитет —  наше достижение  тоже. Поэтому потерять его по-настоящему страшно.  Но, как уже все понимают,  в настоящих условиях  это  вполне реально.

«Сегодня Беларусь оказалась    в фокусе внимания всего мира. Как и почему, вы знаете  не хуже меня», — сказал

Президент.  

Слабая власть — первый шаг в направлении потери суверенитета.  На службе у тех,  кто стремится сделать ее такой,  — всевозможные технологии.  И главным пунктом в них — разобщить общество.  Что, к слову,  получилось  сделать  год   назад,  когда, по словам Президента,

«одни готовились  к справедливым и честным выборам, а другие — к перевороту».

Да, после 9 августа на улицы вышло огромное количество людей: кто-то по «идейным соображениям»,  кто-то отрабатывать   политический заказ,  а кто-то просто из любопытства.  На вопрос, как он воспринимает принимавших участие в протестах людей,  Глава государства ответил:

«Каждого человека — маленького, большого, среднего,  элитного —  я должен воспринимать как своего».

И подчеркнул, что многие тогда ошиблись.   От ошибок никто не застрахован. Но важно  вовремя их признать и начать исправлять.  Так ведь и произошло.  В том числе и поэтому технологии не сработали,  власть осталась сильной, государство устояло и  не сделало шаг  в сторону потери суверенитета.  Большое зло  внутри страны на этом направлении отступило, но остались мелкие пакости, а то и откровенная уголовщина, которую выдают за политическую борьбу. К сожалению, примеры все еще есть.  В одном из  местных  телеграмм-каналов появилось сообщение, что 7 августа с утра была установлена «перемычка» на железнодорожных путях в районе деревни Рыбцы: «Перемычка дала сигнал занятости пути. Была остановлена электричка Минск-Осиповичи. Электричка начала замедляться  еще в Седче, а полностью стала в Зазерке,  перекрыв  железнодорожные переезды. В результате электропоезд пришел с опозданием, за ним   отменили два товарных состава с калием. К месту происшествия приехали сотрудники милиции. Пока они искали участок, на котором была установлена перемычка, у служебного автомобиля партизаны открутили колеса. Акция тщательно готовилась, предварительно на этом участке были уничтожены видеокамеры».  И приписка: «Все акции по ЖД направлены на замедление движения, не пострадает ни один пассажир».  И еще одна: «Слава партизанам!».

Я специально практически полностью  привела этот текст. Авторы подчеркнули, что у диверсантов не было цели навредить людям. Но разве  нарушенные в связи с опозданием планы и пассажиров электропоезда, и водителей автомашин, которые  остановились у переезда,  — это не нанесение вреда?

А как насчет того, что  у кого-то был сорван график работ, потому что вовремя не пришли вагоны с калием? Да и сбой в работе железной дороги нельзя сбрасывать со счетов. А уж если говорить про испорченный милицейский автомобиль и разбитые видеокамеры — это просто уголовщина.   В одном поступке и нанесение урона  пассажирам, и государственным предприятиям. Бандитизм какой-то. Неужели такие методы кто-то всерьез поддерживает? И очень возмущает, что эти люди называют себя «партизанами».  Ведь когда слышишь это слово, сразу выстраиваются параллели с Великой Отечественной войной.  Только партизаны военных лет защищали суверенитет  своей страны, а те, кто сегодня себя к ним приравнивает, — его пытаются подорвать.

Правда, когда дело доходит до ответственности за совершенные поступки, такие «партизаны» ведут себя далеко не как герои. А время ответить ведь придет обязательно. И, возможно, позиционировать себя  и эти люди будут как  политзаключенные.

«Никакие это не политзаключенные. Это люди,  которые нарушили закон. Суров закон, но он закон», — сказал во время «Большого разговора» Президент.  

И тем, кто выходит на дороги,  и тем, кто наносит урон чести и достоинству других людей, и тем, кто портит внешний вид зданий и сооружений различными надписями, рано или поздно  придется отвечать по закону. Хватит ли мужества не пускать  слезу, когда замаячат серьезные сроки? Протасевич всем в пример.

Во время большого разговора Президент подчеркнул, что сейчас противники Беларуси не пренебрегают любыми, порой очень мерзкими методами, манипулируют фактами, плодят недостоверную информацию. А ее, в свою очередь, подхватывают различные мессенджеры. Люди читают, начинают верить.

Хочу сказать: отличный принцип, когда работаешь с информацией, — «доверяй, но проверяй». Президент говорил о политике. А я в качестве   иллюстрации хочу привести  житейский случай, который произошел со мной.  Думаю, так будет понятней, о чем идет речь.  В Вайбер знакомая  прислала сообщение: «Умирает 11-месячный ребенок, у него опухоль костного мозга, срочно нужна операция, нужен донор…».  А дальше про то, что письмо нужно отправить как можно большему количеству человек, какую-то систему мониторинга, позволяющую за определенное количество писем начислять на счет родителей ребенка  деньги. И номер телефона для правдоподобности. Я, увидев, что помощь требуется совсем крохе, сразу разослала информацию знакомым. А потом получила записку от девушки, которая помощью больным детям занимается много лет: «Это спам, наши проверяли, в сети ходит уже месяца три. Нет такого ребенка, и если набирать номер, то снимают деньги со счета звонившего».  Попалась, хотя стараюсь внимательно относиться  к любой информации. Сработали эмоции.  К чему это все? Если находятся люди, способные спекулировать на такой теме, как здоровье маленького ребенка, то что говорить о сфере политики. Здесь легко запутаться во мнениях, особенно, когда происходят события, вызывающие сильные эмоции.  И способ разобраться во всем, видимо, один: критически подходить к любой новости и проверять информацию. Здесь хочу сказать о государственных СМИ.  Мы работаем с официальной информацией.  Нам по-другому нельзя.  Мы открыты: журналисты под подготовленной ими информацией ставят свои имена и фамилии, и читатели всегда знают, к кому предъявить претензии.

Настоящих имен некоторых из активных авторов телеграмм-каналов никто не знает. И обратной связи с ними нет. К нам на сайт постоянно нелицеприятные вещи пишет какой-то автор,  подписанный именем девушки. А мы ему лично  ответить не можем,  его чат закрыт для нас. И разве это правила честной борьбы — нападать из-за угла?

«Единый антипод против информационного яда в виде фейков — это правда и еще правда. Как говорят в народе,  капля камень точит. Именно благодаря такому подходу мы выдержали и  уверенно держим этот информационный удар», — сказал  Глава государства.

Нам всем нужно научиться отличать правду от лжи, которую безобидным явлением нельзя назвать.  Она заставляют людей сомневаться друг в друге, сеет недоверие. Это разъединяет общество.  А в сложившейся ситуации нужно объединяться.  Чтобы выдержать  информационный  нажим,  чтобы   противостоять  санкциям  и  различным  запугиваниям.  И опять же повторюсь: чтобы сохранить  главное свое достижение тридцатилетия  —  суверенитет.

Наталья  ВАСИЛЬЕВА.

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