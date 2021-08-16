И мы вросли в нашу страну…

Поэтому ценим главное ее достижение — суверенитет

Для меня самое притягательное слово в политическом лексиконе — это «суверенитет». Во время дискуссии это понятие Президент если и не употреблял, то постоянно имел в виду. В принципе, и весь «Большой разговор» был именно об этом.

Тот, кто знает историю хотя бы в объеме школьной программы, знает и о том, что построить суверенное государство — это мечта практических всех народов, больших и маленьких. В принципе, вся история об этом. Только не у каждого народа получается реализовать заветную мечту. Например, шотландцы или каталонцы на протяжении многих веков борются за свою независимость. Их активность в этом направлении наблюдаем и мы, но, правда, все еще с нулевым результатом. Должно очень многое совпасть, чтобы у народа появился шанс построить свое суверенное государство. И этот шанс действительно трудно получить, но очень просто упустить.

Беларусь реализовала его 30 лет назад. Я из поколения, на глазах которого наше суверенное государство возникло, становилось увереннее внутри, завоевывало авторитет вовне. За этим было интересно наблюдать, в этом было интересно участвовать.

«Я просто врос в эту страну, а она в меня», — сказал во время «Большого разговора» Президент.

Могу предположить, что подобное могли бы за ним повторить многие представители моего поколения, и не только. За эти тридцать лет мы действительно вросли в свою страну, научились ею гордиться, ценить достижения и справляться с недостатками. Она наша. И ее суверенитет — наше достижение тоже. Поэтому потерять его по-настоящему страшно. Но, как уже все понимают, в настоящих условиях это вполне реально.

«Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира. Как и почему, вы знаете не хуже меня», — сказал

Президент.

Слабая власть — первый шаг в направлении потери суверенитета. На службе у тех, кто стремится сделать ее такой, — всевозможные технологии. И главным пунктом в них — разобщить общество. Что, к слову, получилось сделать год назад, когда, по словам Президента,

«одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие — к перевороту».

Да, после 9 августа на улицы вышло огромное количество людей: кто-то по «идейным соображениям», кто-то отрабатывать политический заказ, а кто-то просто из любопытства. На вопрос, как он воспринимает принимавших участие в протестах людей, Глава государства ответил:

«Каждого человека — маленького, большого, среднего, элитного — я должен воспринимать как своего».

И подчеркнул, что многие тогда ошиблись. От ошибок никто не застрахован. Но важно вовремя их признать и начать исправлять. Так ведь и произошло. В том числе и поэтому технологии не сработали, власть осталась сильной, государство устояло и не сделало шаг в сторону потери суверенитета. Большое зло внутри страны на этом направлении отступило, но остались мелкие пакости, а то и откровенная уголовщина, которую выдают за политическую борьбу. К сожалению, примеры все еще есть. В одном из местных телеграмм-каналов появилось сообщение, что 7 августа с утра была установлена «перемычка» на железнодорожных путях в районе деревни Рыбцы: «Перемычка дала сигнал занятости пути. Была остановлена электричка Минск-Осиповичи. Электричка начала замедляться еще в Седче, а полностью стала в Зазерке, перекрыв железнодорожные переезды. В результате электропоезд пришел с опозданием, за ним отменили два товарных состава с калием. К месту происшествия приехали сотрудники милиции. Пока они искали участок, на котором была установлена перемычка, у служебного автомобиля партизаны открутили колеса. Акция тщательно готовилась, предварительно на этом участке были уничтожены видеокамеры». И приписка: «Все акции по ЖД направлены на замедление движения, не пострадает ни один пассажир». И еще одна: «Слава партизанам!».

Я специально практически полностью привела этот текст. Авторы подчеркнули, что у диверсантов не было цели навредить людям. Но разве нарушенные в связи с опозданием планы и пассажиров электропоезда, и водителей автомашин, которые остановились у переезда, — это не нанесение вреда?

А как насчет того, что у кого-то был сорван график работ, потому что вовремя не пришли вагоны с калием? Да и сбой в работе железной дороги нельзя сбрасывать со счетов. А уж если говорить про испорченный милицейский автомобиль и разбитые видеокамеры — это просто уголовщина. В одном поступке и нанесение урона пассажирам, и государственным предприятиям. Бандитизм какой-то. Неужели такие методы кто-то всерьез поддерживает? И очень возмущает, что эти люди называют себя «партизанами». Ведь когда слышишь это слово, сразу выстраиваются параллели с Великой Отечественной войной. Только партизаны военных лет защищали суверенитет своей страны, а те, кто сегодня себя к ним приравнивает, — его пытаются подорвать.

Правда, когда дело доходит до ответственности за совершенные поступки, такие «партизаны» ведут себя далеко не как герои. А время ответить ведь придет обязательно. И, возможно, позиционировать себя и эти люди будут как политзаключенные.

«Никакие это не политзаключенные. Это люди, которые нарушили закон. Суров закон, но он закон», — сказал во время «Большого разговора» Президент.

И тем, кто выходит на дороги, и тем, кто наносит урон чести и достоинству других людей, и тем, кто портит внешний вид зданий и сооружений различными надписями, рано или поздно придется отвечать по закону. Хватит ли мужества не пускать слезу, когда замаячат серьезные сроки? Протасевич всем в пример.

Во время большого разговора Президент подчеркнул, что сейчас противники Беларуси не пренебрегают любыми, порой очень мерзкими методами, манипулируют фактами, плодят недостоверную информацию. А ее, в свою очередь, подхватывают различные мессенджеры. Люди читают, начинают верить.

Хочу сказать: отличный принцип, когда работаешь с информацией, — «доверяй, но проверяй». Президент говорил о политике. А я в качестве иллюстрации хочу привести житейский случай, который произошел со мной. Думаю, так будет понятней, о чем идет речь. В Вайбер знакомая прислала сообщение: «Умирает 11-месячный ребенок, у него опухоль костного мозга, срочно нужна операция, нужен донор…». А дальше про то, что письмо нужно отправить как можно большему количеству человек, какую-то систему мониторинга, позволяющую за определенное количество писем начислять на счет родителей ребенка деньги. И номер телефона для правдоподобности. Я, увидев, что помощь требуется совсем крохе, сразу разослала информацию знакомым. А потом получила записку от девушки, которая помощью больным детям занимается много лет: «Это спам, наши проверяли, в сети ходит уже месяца три. Нет такого ребенка, и если набирать номер, то снимают деньги со счета звонившего». Попалась, хотя стараюсь внимательно относиться к любой информации. Сработали эмоции. К чему это все? Если находятся люди, способные спекулировать на такой теме, как здоровье маленького ребенка, то что говорить о сфере политики. Здесь легко запутаться во мнениях, особенно, когда происходят события, вызывающие сильные эмоции. И способ разобраться во всем, видимо, один: критически подходить к любой новости и проверять информацию. Здесь хочу сказать о государственных СМИ. Мы работаем с официальной информацией. Нам по-другому нельзя. Мы открыты: журналисты под подготовленной ими информацией ставят свои имена и фамилии, и читатели всегда знают, к кому предъявить претензии.

Настоящих имен некоторых из активных авторов телеграмм-каналов никто не знает. И обратной связи с ними нет. К нам на сайт постоянно нелицеприятные вещи пишет какой-то автор, подписанный именем девушки. А мы ему лично ответить не можем, его чат закрыт для нас. И разве это правила честной борьбы — нападать из-за угла?

«Единый антипод против информационного яда в виде фейков — это правда и еще правда. Как говорят в народе, капля камень точит. Именно благодаря такому подходу мы выдержали и уверенно держим этот информационный удар», — сказал Глава государства.

Нам всем нужно научиться отличать правду от лжи, которую безобидным явлением нельзя назвать. Она заставляют людей сомневаться друг в друге, сеет недоверие. Это разъединяет общество. А в сложившейся ситуации нужно объединяться. Чтобы выдержать информационный нажим, чтобы противостоять санкциям и различным запугиваниям. И опять же повторюсь: чтобы сохранить главное свое достижение тридцатилетия — суверенитет.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.