И врачи, и психологи — как с больными коронавирусом работают контактные группы

Списки пациентов, составление оптимального маршрута, проверка наличия дезинфектантов, необходимого медицинского снаряжения (портативный электрокардиограф, пульсоксиметр, термометр, тонометр, фонендоскоп)…

С этого начинается рабочий день контактных медицинских групп, задача которых — посещение на дому больных с подтвержденным коронавирусом, а также контактов первого уровня. Непосредственно перед выездом медики надевают защитные костюмы, респираторы, очки или щитки, перчатки: работа связана с высокими рисками. Но это реалии сегодняшнего дня, и врачи относятся к этому как к данности. Это их обязанность, это их долг…

— В районе на сегодняшний день работает 6 контактных групп. Две из них — при Марьиногорской центральной районной поликлинике, — рассказывает заведующая поликлиникой Елена Волотовская. — Также создана отдельная группа для выезда на забор мазков. В ее составе старшая медсестра поликлиники Инна Попчик и акушерка Елена Филанович.

Контактные группы обеспечены транспортом и всем необходимым для выполнения своих обязанностей. Работа группы строится согласно спискам, полученным из центра гигиены и эпидемиологии. Медработники выезжают к больным коронавирусом, которые в случае легкого течения болезни находятся дома, и к контактам первого уровня. На месте собирается анамнез, проводится осмотр, берутся мазки по показаниям, измеряется уровень кислорода в крови, температура. Врач открывает листок нетрудоспособности. Обязательно вручает требование о самоизоляции, где прописаны правила поведения человека.

Контактные группы наблюдают пациентов до момента выздоровления, если не состоится госпитализация. Медицинские работники в определенные дни проводят повторные осмотры и берут повторные мазки. Если первый мазок был отрицательным, то повторный мазок или экспресс-тест берется на 10-й день. Если первый результат был положительным, то второй мазок делается на 5-й день.

Если у контактов первого уровня первый тест на СOVID отрицательный и жалоб на самочувствие нет, то повторный проводится на 10-й день. Если результат снова отрицательный, на 14-й день пациенту закрывают больничный.

— Сегодня контактные группы районной поликлиники наблюдают 31 человека с подтвержденным коронавирусом и 102 контакта первого уровня, — говорит Елена Волотовская. — В составе групп врачи Мария Яцына и Любовь Лопатина, а также медсестры Лариса Коновалова и Елена Старосвецкая. Именно они оценивают состояние каждого человека, назначают необходимое лечение. При необходимости принимают решение о назначении рентгена, компьютерной томографии или госпитализации. Контактная группа в обязательном порядке объясняет гражданам, что значит самоизолироваться (остаться в квартире или комнате одному, не пересекаться с другими членами семьи). Рассказывают о том, какие меры предосторожности соблюдать, чтобы члены семьи не заразились.

А еще медработникам порой приходится выступать в роли психологов. Это происходит потому, что люди столкнулись с неизвестным вирусом, о котором очень много противоречивых данных. Нас пугает статистика, неизвестность. Кто-то даже чувствует панику. В таком случае человека нужно успокоить, настроить на позитивные мысли, которые работают и как лекарство. Правда, иногда приходится наблюдать и противоположную картину, когда налицо очень легкомысленное отношение к происходящему. Оно, как минимум, выливается в несоблюдение требований врачей о самоизоляции, что чревато дальнейшим распространением инфекции в обществе.

Бывает, члены контактных групп сталкиваются даже с открытым проявлением агрессии, когда пациенту внимание к нему кажется слишком преувеличенным или наоборот — недостаточным.

— По алгоритму работы, осмотрев одного пациента, врачи должны выйти из квартиры, снять одну пару перчаток и обработать дезинфицирующими средствами руки, щитки или очки, защитные костюмы. Это еще одно обязательное требование, — говорит Елена Волотовская. — Поэтому представьте, насколько непросто бывает отработать смену. К тому же, выезжать приходится не только в рабочие, но и в выходные дни. Нагрузка на медработников поликлиник действительно большая. Я вижу, как у людей накапливается усталость. Но коллеги, нужно сказать, несмотря на все трудности, стараются адекватно воспринимать ситуацию и держать ее под контролем.

Елена ШАНТЫКО.