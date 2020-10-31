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Идеи  для  развития агроусадьбы «Дары Велеса» разрабатывают участники  кейс-чемпионата  «АГРО 2.0»

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ОАО «Белагропромбанк», помимо предоставления финансовых услуг,  реализует еще и многочисленные программы, связанные с повышением финансовой грамотности населения, стимулированием бизнес-инициативы. Например, в банке создана и уже несколько лет реализуется концепция взаимодействия с  ведущими учреждениями образования Республики Беларусь, успешно функционирует молодежная площадка «Академия талантов». Также действует Программа участия ОАО «Белагропромбанк» в развитии агроэкотуризма в Республике Беларусь на 2018–2020 годы: популяризацией этого направления в туризме  банк занимается на протяжении уже многих лет. Две эти сферы соединил кейс-чемпионат «АГРО 2.0», который банк проводит  с 1 сентября по 30 ноября.

В  кейс-чемпионате «АГРО 2.0» принимают участие  студенты 2-4-х курсов очных отделений 22 высших учебных заведений страны — всего 131 команда.  Ребята получили задания, в рамках которых им предстоит провести  исследование  местности,  разработать дорожные   карты  и  бизнес-планы. Их для участников конкурса подготовили 38 корпоративных клиентов банка из агроэкотуристического сегмента:  владельцы агроусадеб, хуторов и агротуристических комплексов.  Заявку на участие в  мероприятии подала и агроусадьба «Дары Велеса», расположенная  в  агрогородке Блужа.  А ее  хозяйка  Анжелика  Шлык  вошла в состав  жюри   кейс-чемпионата  на  базе  Региональной  дирекции  по   Минской  области  ОАО  «Белагропромбанк».

— Мы подготовили для участников кейс-чемпионата шесть заданий, — говорит  Анжелика Дмитриевна. — Все это идеи, которые  давно мечтали осуществить, но по разным причинам не получалось. Во-первых,  предложили разработать модель сайта для агроусадьбы, что в настоящее время актуально. Второе задание —  разработать ландшафтный дизайн. Здесь ребят мы попросили исходить из реальных условий.  Им  нужно  понимать, что на территории   усадьбы  размещены  различные объекты, проводятся  массовые мероприятия, и  спроектированные  ими   ландшафтные объекты не должны мешать туристам.

Наше давнее желание  — запустить зеленый маршрут «Тропа памяти». В годы  Великой Отечественной войны на территории нынешнего Блужского сельсовета активно действовала партизанская бригада «Пламя». Кроме того, эти места связаны  с известными всем белорусам личностями. Так, в агрогородке Блужа находится могила Героя Советского Союза,  воина-афганца Николая Чепика, а в местной школе — его мемориальный музей. В деревне Поддегтярня  родилась Герой Советского Союза Елена Мазаник, там сохранился дом, в котором жила ее семья. Недалеко когда-то находилась деревня Березянка  —  одно из любимых мест отдыха народного поэта  Беларуси  Якуба  Коласа. В годы  Великой Отечественной войны ее уничтожили оккупанты вместе с жителями. Все эти места можно связать в один туристический маршрут и путешествовать  на  автомобиле,  на велосипеде и даже на запряженной в телегу лошади.  Одна из задач, которую нужно решить ребятам, — сделать так, чтобы туристы  смогли  обходиться  без  экскурсовода: либо разработать аудиогид, либо на определенных объектах разместить  QR-коды.

Помимо «Тропы  памяти» мы попросили разработать водный   туристический  маршрут: путешествие на байдарках от Блужи до Орешкович, где расположен объект, который хочется вернуть к жизни — здание бывшего сельского Дома культуры, пустующее уже на протяжении многих лет. Можно подумать над организацией  на его базе семейного отдыха с  квестовой  программой.  И еще одно задание:  разработать  пути   популяризации славянских праздников.   Как  один  из  вариантов  —   проведение  на  базе  агроусадьбы ежегодных  фольклорных  фестивалей.

Анжелика Дмитриевна рассказала, что над   разработкой   обозначенных  идей  сейчас работает 12 команд из различных вузов. Ребята  серьезно  подошли  к  делу,  у них много интересных  предложений.  Хозяева агроусадьбы  постоянно на связи со студентами: помогают разбираться в тонкостях бизнеса, консультируют.

В свою очередь, ОАО «Белагропромбанк» проводит   для  участников  кейс-чемпионата консультативные онлайн-встречи, чтобы поддержать и воодушевить молодых людей.

Как пояснили в ОАО «Белагропромбанк», при организации   кейс-чемпионата  преследовались  многие цели.  В  их числе —  ознакомление студентов с жизнью агроусадеб, особенностями этого бизнеса. Возможно,  в будущем кого-то  заинтересует  это дело, и молодые люди  сами смогут воплотить свои идеи в жизнь,  сделав Беларусь более привлекательной для туристов. Своих и зарубежных.   А для владельцев агроэкотуристического бизнеса участие в мероприятии —  мотивация на развитие.   Общение  должно всем принести пользу. К слову, все  кейс-решения  банк  передаст принимавшим участие в конкурсе агроусадьбам, и они в дальнейшем смогут ими воспользоваться.

Наталья    ПАРХОМЧИК.

 

 

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