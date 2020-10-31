Идеи  для  развития агроусадьбы «Дары Велеса» разрабатывают участники  кейс-чемпионата  «АГРО 2.0»

ОАО «Белагропромбанк», помимо предоставления финансовых услуг, реализует еще и многочисленные программы, связанные с повышением финансовой грамотности населения, стимулированием бизнес-инициативы. Например, в банке создана и уже несколько лет реализуется концепция взаимодействия с ведущими учреждениями образования Республики Беларусь, успешно функционирует молодежная площадка «Академия талантов». Также действует Программа участия ОАО «Белагропромбанк» в развитии агроэкотуризма в Республике Беларусь на 2018–2020 годы: популяризацией этого направления в туризме банк занимается на протяжении уже многих лет. Две эти сферы соединил кейс-чемпионат «АГРО 2.0», который банк проводит с 1 сентября по 30 ноября.

В кейс-чемпионате «АГРО 2.0» принимают участие студенты 2-4-х курсов очных отделений 22 высших учебных заведений страны — всего 131 команда. Ребята получили задания, в рамках которых им предстоит провести исследование местности, разработать дорожные карты и бизнес-планы. Их для участников конкурса подготовили 38 корпоративных клиентов банка из агроэкотуристического сегмента: владельцы агроусадеб, хуторов и агротуристических комплексов. Заявку на участие в мероприятии подала и агроусадьба «Дары Велеса», расположенная в агрогородке Блужа. А ее хозяйка Анжелика Шлык вошла в состав жюри кейс-чемпионата на базе Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк».

— Мы подготовили для участников кейс-чемпионата шесть заданий, — говорит Анжелика Дмитриевна. — Все это идеи, которые давно мечтали осуществить, но по разным причинам не получалось. Во-первых, предложили разработать модель сайта для агроусадьбы, что в настоящее время актуально. Второе задание — разработать ландшафтный дизайн. Здесь ребят мы попросили исходить из реальных условий. Им нужно понимать, что на территории усадьбы размещены различные объекты, проводятся массовые мероприятия, и спроектированные ими ландшафтные объекты не должны мешать туристам.

Наше давнее желание — запустить зеленый маршрут «Тропа памяти». В годы Великой Отечественной войны на территории нынешнего Блужского сельсовета активно действовала партизанская бригада «Пламя». Кроме того, эти места связаны с известными всем белорусам личностями. Так, в агрогородке Блужа находится могила Героя Советского Союза, воина-афганца Николая Чепика, а в местной школе — его мемориальный музей. В деревне Поддегтярня родилась Герой Советского Союза Елена Мазаник, там сохранился дом, в котором жила ее семья. Недалеко когда-то находилась деревня Березянка — одно из любимых мест отдыха народного поэта Беларуси Якуба Коласа. В годы Великой Отечественной войны ее уничтожили оккупанты вместе с жителями. Все эти места можно связать в один туристический маршрут и путешествовать на автомобиле, на велосипеде и даже на запряженной в телегу лошади. Одна из задач, которую нужно решить ребятам, — сделать так, чтобы туристы смогли обходиться без экскурсовода: либо разработать аудиогид, либо на определенных объектах разместить QR-коды.

Помимо «Тропы памяти» мы попросили разработать водный туристический маршрут: путешествие на байдарках от Блужи до Орешкович, где расположен объект, который хочется вернуть к жизни — здание бывшего сельского Дома культуры, пустующее уже на протяжении многих лет. Можно подумать над организацией на его базе семейного отдыха с квестовой программой. И еще одно задание: разработать пути популяризации славянских праздников. Как один из вариантов — проведение на базе агроусадьбы ежегодных фольклорных фестивалей.

Анжелика Дмитриевна рассказала, что над разработкой обозначенных идей сейчас работает 12 команд из различных вузов. Ребята серьезно подошли к делу, у них много интересных предложений. Хозяева агроусадьбы постоянно на связи со студентами: помогают разбираться в тонкостях бизнеса, консультируют.

В свою очередь, ОАО «Белагропромбанк» проводит для участников кейс-чемпионата консультативные онлайн-встречи, чтобы поддержать и воодушевить молодых людей.

Как пояснили в ОАО «Белагропромбанк», при организации кейс-чемпионата преследовались многие цели. В их числе — ознакомление студентов с жизнью агроусадеб, особенностями этого бизнеса. Возможно, в будущем кого-то заинтересует это дело, и молодые люди сами смогут воплотить свои идеи в жизнь, сделав Беларусь более привлекательной для туристов. Своих и зарубежных. А для владельцев агроэкотуристического бизнеса участие в мероприятии — мотивация на развитие. Общение должно всем принести пользу. К слову, все кейс-решения банк передаст принимавшим участие в конкурсе агроусадьбам, и они в дальнейшем смогут ими воспользоваться.

Наталья ПАРХОМЧИК.