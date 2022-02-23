Коротко о разном 

Идет подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья

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Подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья и предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов энергоснабжения на территории Пуховичского района.

          В целях обеспечения бесперебойной работы электро- и теплоустановок, котельных, электрических и тепловых сетей в период весеннего подъема уровня воды в водоемах и прохождения паводка на реках, необходимо:

  1. Обеспечить надежность электроснабжения объектов, имеющих электроприемники I-й категории по надежности электроснабжения, исправное техническое состояние автономных источников электроснабжения и наличие необходимого запаса топлива для них.
  2. Обеспечить исправное техническое состояние линий электропередачи и трансформаторных подстанций, вводных устройств, распределительных щитов, сооружений канализационных насосных станций, водозаборных сооружений, теплоисточников, теплоустановок и тепловых сетей, находящихся на территории возможного затопления.
  3. Восстановить поврежденные кабельные линии, находящиеся в оперативном управлении или хозяйственном ведении Вашей организации, до наступления паводка.
  4. Не выводить в плановый ремонт резервные линии электроснабжения и оборудование.
  5. Согласовывать, в том числе с энергоснабжающими организациями, производство земляных работ при раскопках траншей для пропуска воды.
  6. В случае необходимости рассмотреть вопросы о повышении надежности ответственных объектов путем оборудования точки подключения автономного источника питания.

 

Инспектор Пуховичской районной энергогазинспекции,                                                  

Р.Б.Гайдучёнок.

 

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