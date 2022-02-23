Идет подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья

Подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья и предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов энергоснабжения на территории Пуховичского района.

В целях обеспечения бесперебойной работы электро- и теплоустановок, котельных, электрических и тепловых сетей в период весеннего подъема уровня воды в водоемах и прохождения паводка на реках, необходимо:

Обеспечить надежность электроснабжения объектов, имеющих электроприемники I-й категории по надежности электроснабжения, исправное техническое состояние автономных источников электроснабжения и наличие необходимого запаса топлива для них. Обеспечить исправное техническое состояние линий электропередачи и трансформаторных подстанций, вводных устройств, распределительных щитов, сооружений канализационных насосных станций, водозаборных сооружений, теплоисточников, теплоустановок и тепловых сетей, находящихся на территории возможного затопления. Восстановить поврежденные кабельные линии, находящиеся в оперативном управлении или хозяйственном ведении Вашей организации, до наступления паводка. Не выводить в плановый ремонт резервные линии электроснабжения и оборудование. Согласовывать, в том числе с энергоснабжающими организациями, производство земляных работ при раскопках траншей для пропуска воды. В случае необходимости рассмотреть вопросы о повышении надежности ответственных объектов путем оборудования точки подключения автономного источника питания.

Инспектор Пуховичской районной энергогазинспекции,

Р.Б.Гайдучёнок.