Идут боевые стрельбы

На полигоне 5 отдельной бригады специального назначения «Марьина Горка» с 1 мая по 31 декабря 2021 года круглосуточно будут проводиться боевые стрельбы подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Несанкционированное проникновение на территорию полигона для сбора грибов, ягод, лекарственных растений, металлолома или с другими целями может обернуться трагедией.

В соответствии с Постановлением совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2020 года №220 которым установлено постоянный запрет на нахождение граждан, не имеющих отношение к проведению мероприятий по оперативной и боевой подготовке войск (сил), в соответствии со статьей 24.10 КоАП РБ 91-3 от 06.01.2021года влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Данные изменения направленны на обеспечение безопасности населения.

Границы полигона на местности обозначены информационным знаком: «Стой, стреляют! Проезд и проход запрещены!».

Особенно следует подчеркнуть, что за сбор и хранение, снарядов и других взрывоопасных предметов, которые находятся на территории полигона, предусмотрена уголовная ответственность. Не единичные факты, когда люди, находя вышеназванные предметы хранят их дома, на дачных участках, либо сбывают. Помните, что статья 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами предусмотрена ответственность – от исправительных работ до лишения свободы до 7 лет.