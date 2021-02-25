Сельское хозяйство 

Игорь Боберенко: «Успехи вдохновляют…»

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Прошедший год оказался  успешным для тружеников  подсобного сельскохозяйственного управления “Руденское” унитарного предприятия “Минскметрострой”. Собран рекордный для сельхозорганизации урожай зерновых культур — 5924 тонны (в весе после доработки) при средней урожайности 45,5 ц/га. Порадовали  богатым урожаем травы, благодаря чему зеленых кормов  заготовлено под полную потребность, а также кукуруза, сахарная свекла.

Все это стало возможным потому, что в полном объеме были   закуплены  минеральные удобрения, средства  защиты растений,  соблюдены все  требования при  возделывании сельскохозяйственных культур.

Директор ПСУ “Руденское”  Игорь Боберенко.

— Вот уже несколько лет наше сельхозуправление добивается значительных успехов, — отмечает директор ПСУ “Руденское”  Игорь Боберенко. — Если говорить про зерновые культуры, то только в прошлом году мы намолотили на 1500 тонн зерна больше, чем в предыдущем. На 100 тонн больше получили рапса. Третий год подряд занимаемся выращиванием сахарной свеклы, и с каждым  годом ее  урожайность  растет: если в 2018 году собрали  253 тонны, то в 2020  году — 549 тонн.

Хорошие результаты есть и в животноводческой отрасли. Крупнорогатый скот   содержится на  молочно-товарных фермах “Криница” и “Русаковичи”. В последние годы  наблюдается  стабильный рост  производства молока. Удой на корову за прош-лый год составил 5953 килограмма   (112,81 процента к уровню предыдущего года), а валовое производство молока увеличилось на 117,97 процента  (плюс 664,7 тонны) к уровню 2019 года.

Увеличение производства молока стало возможным за счет увеличения продуктивности  поголовья,  снижения  затрат на производство молока.  Уровень продуктивности зависит от обеспеченности кормами, породности  животных, условий содержания и кормления, своевременного лечения,  от работы квалифицированных кадров животноводов. Для сбалансированного кормления животных используется  выращенный урожай зерна, приобретаются  комбикорма  и  специальные добавки (белково-витаминные, шрот рапсовый,  свекловичный  жом и меласса), присутствие которых в рационе животных увеличивает валовый надой.  К тому же,  в прошлом году заготовлено   для стойлового  содержания скота   31,1 центнера  кормовых  единиц  травяных  кормов на  одну условную  голову  скота (при нормативе — 27 центнеров).

В хозяйстве значительно расширился машинно-тракторный парк. Приобретены   по договору    лизинга    кормоуборочный комплекс КВК-800,  мобильная зерносушилка, косилка модульная,  два  трактора  “Беларус-1221” и  “Беларус-921”  с  навесным оборудованием. За собственные средства хозяйства купили охладитель и пастеризатор молока, грабли колесно-кольцевые GSR-10, тракторный полуприцеп  и прицеп для перевозки скота, автомобиль  LADA.  Современная высокопроизводительная техника позволяет выполнять весь комплекс работ, строго соблюдая технологические требования, и это дает свои плоды.

Конечно, финансовую поддержку сельхозуправлению оказывает инвестор —   УП “Минскметрострой”.    Эти средства вкладываются в развитие производства.

Как отметил руководитель сельхозпредприятия Игорь Боберенко, достигнутые успехи не случайны. Это результат труда каждого человека. Лучшие работники — это оператор машинного доения Ирина Никонорова, механизаторы Игорь Блашко, Александр Юдин, водитель Павел Безымянных и многие другие.

За достижение наилучших показателей в сельском хозяйстве подсобное сельскохозяйственное управление “Руденское” унитарного предприятия “Минскметрострой” занесено на районную Доску почета.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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