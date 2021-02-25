Игорь Боберенко: «Успехи вдохновляют…»

Прошедший год оказался успешным для тружеников подсобного сельскохозяйственного управления “Руденское” унитарного предприятия “Минскметрострой”. Собран рекордный для сельхозорганизации урожай зерновых культур — 5924 тонны (в весе после доработки) при средней урожайности 45,5 ц/га. Порадовали богатым урожаем травы, благодаря чему зеленых кормов заготовлено под полную потребность, а также кукуруза, сахарная свекла.

Все это стало возможным потому, что в полном объеме были закуплены минеральные удобрения, средства защиты растений, соблюдены все требования при возделывании сельскохозяйственных культур.

— Вот уже несколько лет наше сельхозуправление добивается значительных успехов, — отмечает директор ПСУ “Руденское” Игорь Боберенко. — Если говорить про зерновые культуры, то только в прошлом году мы намолотили на 1500 тонн зерна больше, чем в предыдущем. На 100 тонн больше получили рапса. Третий год подряд занимаемся выращиванием сахарной свеклы, и с каждым годом ее урожайность растет: если в 2018 году собрали 253 тонны, то в 2020 году — 549 тонн.

Хорошие результаты есть и в животноводческой отрасли. Крупнорогатый скот содержится на молочно-товарных фермах “Криница” и “Русаковичи”. В последние годы наблюдается стабильный рост производства молока. Удой на корову за прош-лый год составил 5953 килограмма (112,81 процента к уровню предыдущего года), а валовое производство молока увеличилось на 117,97 процента (плюс 664,7 тонны) к уровню 2019 года.

Увеличение производства молока стало возможным за счет увеличения продуктивности поголовья, снижения затрат на производство молока. Уровень продуктивности зависит от обеспеченности кормами, породности животных, условий содержания и кормления, своевременного лечения, от работы квалифицированных кадров животноводов. Для сбалансированного кормления животных используется выращенный урожай зерна, приобретаются комбикорма и специальные добавки (белково-витаминные, шрот рапсовый, свекловичный жом и меласса), присутствие которых в рационе животных увеличивает валовый надой. К тому же, в прошлом году заготовлено для стойлового содержания скота 31,1 центнера кормовых единиц травяных кормов на одну условную голову скота (при нормативе — 27 центнеров).

В хозяйстве значительно расширился машинно-тракторный парк. Приобретены по договору лизинга кормоуборочный комплекс КВК-800, мобильная зерносушилка, косилка модульная, два трактора “Беларус-1221” и “Беларус-921” с навесным оборудованием. За собственные средства хозяйства купили охладитель и пастеризатор молока, грабли колесно-кольцевые GSR-10, тракторный полуприцеп и прицеп для перевозки скота, автомобиль LADA. Современная высокопроизводительная техника позволяет выполнять весь комплекс работ, строго соблюдая технологические требования, и это дает свои плоды.

Конечно, финансовую поддержку сельхозуправлению оказывает инвестор — УП “Минскметрострой”. Эти средства вкладываются в развитие производства.

Как отметил руководитель сельхозпредприятия Игорь Боберенко, достигнутые успехи не случайны. Это результат труда каждого человека. Лучшие работники — это оператор машинного доения Ирина Никонорова, механизаторы Игорь Блашко, Александр Юдин, водитель Павел Безымянных и многие другие.

За достижение наилучших показателей в сельском хозяйстве подсобное сельскохозяйственное управление “Руденское” унитарного предприятия “Минскметрострой” занесено на районную Доску почета.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.