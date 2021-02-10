Инфекционист рассказал, кому к вакцине от COVID-19 стоит отнестись с особым вниманием

Врач-инфекционист Игорь Стома назвал основное препятствие для прививки против COVID-19.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук и ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома рассказал, что основным противопоказанием к вакцинации от коронавируса может стать поливалентная аллергия, когда у пациента негативную реакцию могут спровоцировать сразу несколько аллергенов. Если у пациента есть желание привиться, то делать это необходимо под строгим контролем и наблюдением.

Специалист рассказал, что при использовании вакцины от COVID-19, как и любого другого иммунобиологического препарата, у пациента могут возникать нежелательные явления как нежелательные, так и системные.

Наиболее частые из них:

Болезненность в месте инъекции

У некоторых может на день или два подняться температура. Обычно она не выше 38 °C.

Игорь Стома отметил, что вакцинацию против COVID-19 необходимо выполнять только под присмотром работников здравоохранения. Осмотр до и после процедуры — обязательное условие.

Почти во всех странах, где началась вакцинация, были выделены группы приоритета по риску заболевания. В первую очередь прививку получили медработники и работники сферы образования.

Далее больше всего рискуют при инфицировании COVID-19 люди с сопутствующими заболеваниями и лица старше 60 лет. Белорусские специалисты предложили внести изменения в инструкцию по вакцине «Спутник V», чтобы ей можно было прививать от коронавируса и людей старше 60 лет.

Игорь Стома рассказал, что на сегодняшний день вакцина не лицензирована для людей младше 18 лет и беременных. На данных категориях препарат не исследовался, поскольку тестирование на детях и беременных — сложная этическая коллизия.

Источник: МЛЫН.BY.