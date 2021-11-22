Происшествия на территории Пуховичского района за прошлую неделю

За прошедшую неделю произошли 2 ложные сработки сигнализации «Молния». К счастью, не несущей никакой угрозы.

15 ноября в 20-59 поступило сообщение о том, что горит автомобиль по адресу: Свислочский с/С, п. Дружный, ул. Парковая.

Пожар легкового автомобиля Фольцваген-Гольф 2. В результате пожара повреждена панель, моторный отсек, салон, багажное отделение. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание панели приборов).

19 ноября в 16-30 поступило сообщение о пропавшей возле пос. Правдинский Пуховичского р-на Минской области гражданке 1948 г.р., пенсионерке. Для поисковых работ были задействованы 5 единиц техники и 16 человек, из них 4 единицы техники и 9 работников МЧС. Пропавшая гражданка не обнаружена, поиски будут продолжены работниками РОВД.

20 ноября в 02-05 на пульт спасателей поступило сообщение о задымлении в подъезде на ул. Ленинская в городе Марьина Горка.

– При подъезде к месту вызова по внешним признакам огня и дыма не наблюдалось, – рассказал начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 Пуховичского районного отдела по ЧС Евгений Якубовский. – В ходе разведки было обнаружено плотное задымление на третьем этаже многоквартирного жилого дома. Создав звено газодымозащитной службы, в состав которого вошел я, командиры отделения Виталий Скребец и Дмитрий Тумилович, мы толкнули дверь квартиры: внутри все было в дыму. Вдали коридора я заметил горение. Взяв ствол на тушение, мы продолжили обследовать квартиру на наличие людей. Навстречу нам выдвинулся мужчина. Выведя его на улицу, мы ликвидировали загорание и из квартиры на вышележащем этаже эвакуировали супругов. Хозяйка квартиры, где произошло загорание, вышла на улицу до нашего прибытия.

В результате пожара огнем повреждено имущество, мебель в кухне, закопчены стены в квартире.

Причина пожара устанавливается.

Пуховичский РОЧС.