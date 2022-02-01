Информация о чрезвычайных ситуациях на территории Пуховичского района

(с 24.01.2022 года по 30.01.2022 года)

По статистике оперативной обстановки за 2022 год, на сегодня в Пуховичском районе произошло 7 пожаров, на одном из них погиб 1 человек.

24 января 2022 года в 18-11 часов в ЦОУ Пуховичского РОЧС поступило сообщение о том, что идет дым из-под крыши дачного дома в агрогородке Голоцк. По прибытии дежурной смены ближайшего подразделения, к счастью, загорания не обнаружено. Вызов оказался ложным.

25 января 2022 года в деревне Ленинский на территории Новопольского сельского совета произошло загорание сажи в дымоходе. Без ущерба. Пострадавших нет.

Сажа — это продукт неполного сгорания топлива.

В процессе эксплуатации печи, на стенках ее дымохода и трубе скапливается сажа. Если печь топится дровами, то происходит это медленнее, а если углем или углебрикетами – то отверстие дымохода довольно быстро. Это приводит не только к тому, что печь перестает топиться: дрова в топке не загораются, а если и загораются, то дым идет в комнату, но чревато более опасными последствиями.

Сажа в дымоходе может загореться, и тогда от создавшегося высокого давления и высокой температуры в дымоходе может произойти взрыв. Самое лучшее, чем все это может кончиться: взрыв пойдет вверх и разрушится наружная труба. Но бывают и такие случаи, что силой взрыва разрушается сама печь и тут уж последствия могут быть весьма серьезными.

Начинать ремонт и подготовку печи к отопительному сезону с прочистки дымохода следует потому, что это самые грязные работы, при которых сажа попадает на плиту и пыль может испачкать только что выполненную покраску.

Перед тем, как начинать работы, необходимо открыть заслонки камина и русской печи, как можно тщательнее закрыть отверстие под ними над плитой. Хорошо затворить топку и поддувало.

Чистят трубы большим ершом (металлическим или из жесткой пластмассы), к которому привязывают груз. Всю эту конструкцию привязывают веревкой и движениями вверх-вниз добиваются того, чтобы сажа упала вниз, на плиту. После чего несколько раз открывают заслонки, чтобы остатки сажи от ударов упали вниз; потом убирают сажу с плиты, вычищают русскую печь, топку и поддувало.

Самым простым методом профилактики осаждения сажи в дымоходе является сжигание картофельных очисток в топке вместе с дровами. Очистки лучше всего предварительно просушить или хотя бы промокнуть газетой.