Информация о чрезвычайных ситуациях на территории Пуховичского района

(с 14.02.2022 года по 20.02.2022 года)

В Пуховичском районе за 2022 год произошло 11 пожаров, из них зафиксировано 2 гибели людей.

В связи с изменениями погодных условий и подтоплениями частных подворий, на этой неделе жители Пуховичского района, обратились за помощью в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. На территории Новоселковского, Пережирского, Дукорского сельских советов работниками МЧС была оказана помощь населению в откачке воды.

14 февраля в ЦОУ Пуховичского РОЧС поступило сообщение о загорании автомобиля в деревне Дукора. По прибытии дежурной смены ближайшего подразделения загорание было ликвидировано. Инспектором установлено короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля.

18 февраля 2022 года в 10-22 на номер 101 поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу: Пережирский сельский совет, деревня Пережир. В результате пожара уничтожены стены и имущество в комнате, а также перекрытие, повреждена кровля, закопчены стены в доме. Дом был электрифицирован, автономный пожарный извещатель не установлен. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Предварительная версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации и монтажа печи.

19 февраля в связи с усилением ветра работниками МЧС оказывалась помощь организациям в распиловке деревьев, упавших на проезжую часть.

Как правильно топить печь!

Рекомендовано топить два – три раза в день не более полутора часов и с перерывами, нежели один раз длительное время.

Не растапливайте печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Не растапливайте печь дровами, не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу.

Ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям. Не допустимо сушить и складировать на печах топливо, одежду и другие горючие материалы и вещества.

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, топку печи нужно прекращать не позднее, чем за 2 часа до того, как ложиться спать. Заслонку печи следует закрывать и то не до конца (лучше оставлять слегка приоткрытой) только после исчезновения синих огоньков над углями. К тому же рекомендуется проверить кочергой, есть ли внутри печи

непрогоревшие головни. Лучше их затушить или дать время полностью прогореть.

Золу, шлак следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии не менее 15 метров от сгораемых строений.

Внимательно следите за состоянием своих печей и не пренебрегайте правилами пожарной безопасности.