Информация о чрезвычайных ситуациях на территории Пуховичского района c 11.10.2021 по 17.10.2021

14 октября в 13-10 поступило сообщение о загорании в квартире по адресу: Свислочский с/С, п. Дружный, ул. Шамановского, д 67. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении, без ущерба.

В 13-13 в ЦОУ Пуховичского РОЧС поступило сообщение о том, что системой видеомониторинга леса обнаружено задымление в лесном массиве (в последующем в ходе обследования лесного участка обнаружены остатки строения) по адресу: Пуховичский р-н, Шацкий с/с, д. Борцы.

Дом нежилой, АПИ не установлен. Дом принадлежал гражданке, которая умерла более 10 лет назад, в наследство никто не вступал.

Со слов работников Пуховичского РОВД в доме периодически проживал гражданин, 1973 г.р.

При разборке сгоревших конструкций обнаружен обгоревший фрагмент тела, идентифицировать который не представлялось возможным.

В 17-15 сотрудниками следственной оперативной группы обгоревший фрагмент тела идентифицирован как человеческий, предположительно мужчина (личность устанавливается).

В результате пожара деревянный дом уничтожен огнем полностью. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара –неосторожное обращение с огнем при курении погибшего человека.

А стоит ли выкуренная сигарета этого…

Рекомендации МЧС:

1. Если сами не можете отказаться от табака, не бросайте сигареты на пол и не курите в постели;

2. Окурки нужно складывать в жестяную банку, наполненную водой. Забудьте о привычке кидать «бычки» с лоджии или балкона;

3. Установите пожарный извещатель, который поможет вовремя оповестить вас о пожаре.

Но помните! Лучшее средство обезопасить себя от последствий табака – совсем бросить курить. Не забывайте, что летающие и пьяные окурки могут стать причиной искалеченных жизней, поломанных судеб и сожженного дома.

В 18-28 спасателям поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи агрогородка Блужа Пуховичского района заблудились три человека.

В 00-44 15 октября потерявшиеся граждане были обнаружены (спасены) работниками МЧС, в медицинской помощи не нуждались.

15 октября

В 15-04 поступило сообщение о минировании ГУО «Средняя школа №1 п. Дружный»: п. Дружный, ул. Шамановского, д. 1

Была произведена эвакуация 42 человек (из них 22 ребенка). Сотрудниками Пуховичского РОВД проводились необходимые оперативные мероприятия. Для проведения обследования здания к месту была направлена группа разминирования. В 18-33 поисковые работы закончены. Факт заминирования не подтвердился.

Пуховичский РОЧС.