Информация о чрезвычайных ситуациях на территории Пуховичского района с 06.09.2021 по 12.09.2021

Из-за старого холодильника произошел пожар

8 сентября в 16-01 поступило сообщение о загорании дома по адресу: Пережирский с/с, д. Пески, с/т Ясно Солнце. Пожар дачного дома. Произошло загорание холодильника. В результате пожара было повреждено имущество, а также закопчены потолок и стены. Позже спасатели констатировали, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Горел автомобиль

10 сентября в 21-17 поступило сообщение о загорании автомобиля по адресу: Новоселковский с/С, д. Бор. Опель Омега легковой, 1998 г.в. Тип повреждения: повреждена панель, моторный отсек.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования (к/з электропроводки стартера).

Получил ожоги

11 сентября в 23-40 в ЦОУ Пуховичского РОЧС поступило сообщение о том, что горит дом по адресу: Пережирский с/С, д. Равнополье, с/т «Здоровье».

В результате пожара в ожоговое отделение госпитализирован гражданин, 1977 г.р., с термическими ожогами, полученными при самостоятельном тушении пожара, диагноз «термоингаляционная травма, термический ожог пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей I-III степени (30 % тела)». Состояние тяжелое. Дом уничтожен огнем. Причина пожара устанавливается.

Причина пожара устанавливается

12 сентября в 10-48 поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Пуховичский с/с, д. Затитова Слобода, ул. Молодежная. Пожар одноэтажного кирпичного жилого дома. В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

Что делать, если загорелся электроприбор?

· Выдерните вилку из розетки, если такой возможности нет — обесточьте квартиру через электрощит на лестничной клетке.

· Попробуйте справиться с возгоранием самостоятельно до приезда спасателей (если пламя небольшое, а вашей жизни и здоровью ничего не угрожает). Накройте горящий прибор плотной тканью или одеялом,

так вы перекроете доступ воздуха к огню. Или попытайтесь засыпать пламя песком, землей, порошком.

· Если вы не справились с огнем за несколько минут, не теряя дальше времени, вызовите спасателей по номеру 101 или 112.