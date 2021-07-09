Информирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли

Министерство антимонопольного регулирования и торговли информирует, что с 8 июля 2021 г. вступают в силу Положение о Торговом реестре Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 636 (далее – Положение о Торговом реестре), а также постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от

9 марта 2021 г. № 14 «О классификации форм торговли», от 7 апреля

2021 г. № 23 «О классификации торговых объектов по видам и типам» (далее –классификация торговых объектов), от 12 апреля 2021 г. № 26

«О классификации объектов общественного питания по типам» и от

28 июня 2021 г. № 47 «Об изменении постановлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от

5 июня 2018 г. № 46 и от 18 января 2019 г. № 5» (в настоящее время проходит юридическую экспертизу).

В связи с этим в Торговый реестр Республики Беларусь (далее – Торговый реестр)будут внесенысоответствующие изменения.

В частности, в соответствие с указанными нормативными правовыми актами будут приведены содержащиеся в Торговом реестре справочники видови типов торговых объектов иобъектов общественного питания, а также форм розничной торговли.

Кроме того, в целях минимизации количества обращений субъектов торговли и общественного питания в местные исполнительные и распорядительные органы будут обновлены содержащиеся в Торговом реестре сведения о торговых объектах, объектах общественного питания и формах розничной торговли.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что законодательством определены новые виды торговых объектов и типы объектов общественного питания (например, автозаправочные станции, фудтраки и др.), субъектам торговли и общественного питания необходимов месячный срок с 8июля 2021 г.:

актуализировать (определить новые)виды и типы торговых объектов и объектов общественного питанияв соответствии с указанными нормативными правовыми актами;

проверить содержащиеся в Торговом реестре сведения о принадлежащих им торговых объектах, объектах общественного питания, формах розничной торговли;

в случае необходимости изменения указанных сведений в установленном порядке направить в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган уведомление для внесения изменений в сведения, ранее включенные в Торговый реестр.

Справочно:

Сведения Торгового реестра размещены в открытом доступе на официальном сайте МАРТ www.mart.gov.by(баннер на главной странице, справа).

В соответствии с частью второй пункта 12Положения о Торговом реестре уведомления для внесения изменений в сведения, ранее включенные в Торговый реестр, представляется в месячный срок со дня их изменения.

Одновременно обращением внимание, что Положением о Торговом реестре и классификацией торговых объектов не предусмотрено деление торговых объектов на «розничные» и «оптовые» торговые объекты. Таким образом, в случае, если в торговом объекте осуществляется одновременно розничная и оптовая торговля, необходимо представлять одно уведомление для включения сведений в Торговый реестр о таком торговом объекте, указав, какие виды торговли в нем осуществляются.

Сведения, ранее включенные в Торговый реестр об оптовых торговых объектах, исключены не будут. Вместе с тем возможность включать в Торговый реестр сведения о таких объектах или редактировать уже имеющиеся сведения будет заблокирована.

В связи с этим субъектам торговли необходимо определить вид и тип таких торговых объектов в соответствии с классификацией торговых объектов ипри необходимости заново включить в Торговый реестр сведения о торговом объекте, одновременно исключив сведения об оптовом торговом объекте.