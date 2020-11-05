В трудовых коллективах МЧС информирует 

Инспекторы МЧС напомнили курящим людям о правилах безопасности

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Курящих людей много, и, увы, год от года их число растет. О вреде курения с точки зрения медицины знает каждый. К слову, согласно статистике пожаров, одной из самых распространенных причин гибели на них является курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках первого этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» работники Пуховичского РОЧС посетили автовокзал «Марьина Горка» и остановку общественного транспорта.

Во время акции  особое внимание уделялось людям, которые закуривали. Инспектор рассказывала пуховчанам  о проводимой акции, её целях и задачах, доводила до каждого курящего статистику по пожарам и чрезвычайным ситуациям, которая сложилась на территории нашего района за истекший период текущего года. Вместе с гражданами повторила алгоритм действий на случай возникновения пожара и номера телефонов службы спасения 101 и 112.

«И всегда помните, что, закуривая, вы подвергаете опасности не только свое здоровье и свою жизнь, но и жизнь окружающих  людей. Также не стоит оставлять без внимания своих курящих родных и близких, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких», — так инспектор  РОЧС завершала свой диалог с жителями района.

Пуховичский РОЧС.

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