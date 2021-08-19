На МК «Курган славы» представлены интерактивные экспозиции музеев Минской области

До 22 августа 2021 года (с 11.00-16.00) в рамках выставочных мероприятий на мемориальном комплексе «Курган Славы» (Смолевичский район), посвящённых Году народного единства, представлены интерактивные экспозиции музеев Минской области.

В мероприятии принимают участие:

ГУ «Минский областной краеведческий музей» с этнографической экспозицией «Бабін кут» с интерактивными занятиями;

ГУ «Воложинский краеведческий музей» с экспозицией «История. Наследие. Традиции», в рамках которой можно будет совершить виртуальное путешествие по Воложинщине. Будет представлена интерьерная карта Воложинского района в виде дерева с обозначением исторических мест и именами известных людей – «О Воложинщине — с любовью». Также можно познакомиться с деятельностью Симона Будного на Воложинщине, а также с жизнью и деятельностью военного полководца Михаила Букштыновича;

ГУ «Ивенецкий музей традиционной культуры» покажет «Творческий калейдоскоп» работ мастеров по ткачеству (Т. Задрейко), керамике (В. Сосновский), игрушкам-свистулькам (М. Романовский);

ГУ «Историко-культурный музей-заповедник «Заславль» представит «Заславль в изобразительном искусстве» глазами белорусских художников;

ГУ «Несвижский историко-краеведческий музей» расскажет о «Дорогах войны», которые прошёл Несвижский район в годы Великой Отечественной войны: оккупация, деятельность партизанских отрядов, операция «Багратион», воины-освободители Несвижского района, мемориалы, памятники, памятные места Беларуси, посвященные событиям Великой Отечественной войны;

ГУ «Пуховичский районный краеведческий музей» представит на Кургане Славы временную экспозицию «Наследие Победы. Твои герои, Пуховщина!». Экспозиция будет состоять из трёх выставочных стендов с информацией о героях Великой Отечественной войны, уроженцах Пуховичского района. Также в экспозиции будет представлен выставочный стенд в виде дерева, повествующего о партизанских бригадах, действовавших на территории Пуховичского района;

ГУ «Узденский районный историко-краеведческий музей» посвятит экспозицию «Да вытокаў душой дакрануўшыся…» традиционному белорусскому поясу. Будут представлены предметы, декорированные поясами: сжатые снопы, колесо, шляпа, ширма, бутылка с семенами, кувшин и другая домашняя утварь. Удивит посетителей подвесная лубяная колыбель, украшенная балдахином и поясами.

Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению народных кукол, оберегов и керамических изделий.

Для участников мероприятия организованы тематические фотозоны.