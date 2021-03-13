Исаченко: белорусская молодежь все больше вовлекается в процессы устойчивого развития

Белорусская молодежь все больше вовлекается в процессы устойчивого развития, заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко во время старта республиканского молодежного проекта «Молодежь: единство в развитии». Об этом БелТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Анатолий Исаченко подчеркнул, что вовлечение молодежи в популяризацию ЦУР важно для развития созданной в Беларуси архитектуры управления процессами устойчивого развития. «Молодым людям предстоит определять будущее нашей страны. Поэтому важно, чтобы современное поколение белорусов разделяло основные принципы устойчивого развития», — отметил вице-спикер.

По его мнению, подобный подход не только взгляд в будущее, но и желание сохранить тот путь, который определил белорусский народ четверть века назад в части приоритета человека как главной ценности государства.

Планируется, что в рамках реализации проекта во всех регионах страны на площадках учреждений высшего образования будет организована серия лекций об основных принципах устойчивого развития, а также достижениях Беларуси в реализации Повестки-2030. Спикерами проекта выступят молодежные послы ЦУР.

«Запуская совместно с Министерством образования этот проект, мы уверены, что многие молодые люди приобщатся к устойчивому движению Беларуси в будущее», — подчеркнул национальный координатор по ЦУР.