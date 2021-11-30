Определяем, исчисляются ли обязательные страховые взносы в бюджет фонда!

ВОПРОС:

Необходимо ли организации – резиденту Республики Беларусь уплачивать обязательные страховые взносы за работника, с которым заключен трудовой договор и работающего дистанционно за пределами Беларуси?

ОТВЕТ:

Статьей 7 Закона Республики Беларусь «Об основах государственного социального страхования» предусмотрено, что обязательному государственному социальному страхованию подлежат граждане, работающие по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, в частности, у юридических лиц (далее – работодатель).

Соответственно, работодатели за указанных лиц обязаны уплачивать взносы по государственному социальному страхованию (далее – взносы) в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда) в порядке, определяемом законодательством.

Порядок уплаты платежей в бюджет фонда определен Положением об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40.

Учитывая, что работодателем является организация — резидент Республики Беларусь, она обязана начислить и уплатить взносы в бюджет фонда с вознаграждения по трудовому договору, выплаченного работнику.

Главой 25-1 Трудового кодекса Республики Беларусь установлены особенности регулирования труда работников, выполняющих дистанционную работу.

Разъяснения, по вопросам применения (особенностях) дистанционной работы размещены на сайте Министерства труда и социальной защиты http://www.mintrud.gov.by/ru/distancionnaia_rabota

Пуховичский районный отдел Миноблуправления Фонда социальной защиты населения.

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