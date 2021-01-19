Ищете работу? 20 января пройдет электронная ярмарка вакансий

20 января с 10.00 до 12.00 на единой информационной платформе http://e-vacancy.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с участием организаций района: ООО «Пуховичское МПМК-14», ОАО «Завод горного воска», УЗ «Марьиногорская ЦРБ».

Соискатели работ получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Наталья ЛИСОВСКАЯ, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите — начальник отдела занятости райисполкома.