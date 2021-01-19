Будь в курсе Официально 

Ищете работу? 20 января пройдет электронная ярмарка вакансий

192 Redactor Комментариев нет

20 января  с 10.00 до 12.00 на единой информационной платформе http://e-vacancy.by  будет  проводиться  электронная ярмарка вакансий с участием организаций района: ООО «Пуховичское МПМК-14»,  ОАО  «Завод  горного воска», УЗ «Марьиногорская  ЦРБ».

Соискатели работ получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Наталья   ЛИСОВСКАЯ, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите — начальник отдела занятости  райисполкома.

Вам также может понравиться

В УЗ «Марьиногорская ЦРБ» состоится прием граждан

Redactor 0

Беларусь и Венесуэла намерены в ближайшие два года значительно нарастить сотрудничество.

Redactor 0

Что нельзя делать во время грозы

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿