Исследование по распространенности COVID-19 среди населения пройдет в Беларуси

Исследование по распространенности COVID-инфекции среди населения пройдет в Беларуси, сообщил журналистам координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

«В ближайшее время в Беларуси при поддержке Всемирной организации здравоохранения пройдет значительное эпидемиологическое исследование, которое будет направлено на выявление процента населения, которое на сегодня имеет антитела в крови», — сказал Вячеслав Граньков.

Он добавил, что это исследование будет проходить не одномоментно, а на протяжении определенного времени. «Мы сможем посмотреть в динамике, как меняется распространенность инфекции среди населения», — отметил он.-0-

Очередная партия антигенных тестов для диагностики COVID-19 поступит вскоре в Беларусь

Источник: БелТА