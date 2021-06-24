Исследования по оценке иммунитета населения к COVID-19: он есть, но его недостаточно, чтобы поставить барьер для коронавируса

На сайте Минздрава Беларуси недавно были опубликованы предварительные результаты сероэпидемиологического исследования по оценке популяционного иммунитета населения к COVID-19, который провели Министерство здравоохранения Республики Беларусь совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации.

Первый этап проходил с 14 по 19 мая. Принять участие в нем мог любой желающий: достаточно было просто заполнить онлайн-форму. Добровольцев для проверки антител к коронавирусу набирали по всей стране. Я заполнила анкету в первый же день и тут же получила подтверждение участия. Но места быстро закончились, потому что желающих набирали строго по определенным критериям и возрастным группам. В общей сложности в исследовании участвовали 12 893 человека из всех регионов республики: примерно по 12-13 процентов из каждой области и 23 процента — из Минска.

Предварительные результаты исследования популяционного иммунитета были озвучены на республиканском семинаре «Вакцинация против COVID-19: научное обоснование и практика проведения».

По состоянию на 15 июня результаты исследования пост-инфекционного иммунитета получены у 99,6 процента участников, поствакцинального иммунитета — у 97,4 процента участников, указавших в анкете информацию о том, что они привиты против COVID-19 вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V).

По предварительным данным постинфекционная серопозитивность (наличие антител) к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Республики Беларусь составила 38,4 процента и находилась в диапазоне от 34,1 процента в Минской области до 42,1 процента в Гродненской области.

Справочно: В разных регионах Российской Федерации по результатам аналогичного исследования наблюдалось широкое варьирование показателей серопозитивности: от 29 до 80 процентов.

По предварительным данным установлено, что 27 процентов серопозитивных (тех, у кого имеются антитела) участников, у которых выявлены постинфекционные антитела к вирусу SARS-CoV-2, по анкетным данным не отмечали факта перенесенного заболевания COVID-19. Значит, определенное количество волонтеров, принявших участие в исследовании, просто не заметили, как переболели: перенесли заболевание в бессимптомной форме.

Если говорить о тех, кто вакцинировался, то по предварительным данным защитные поствакцинальные антитела выявлены у 92 процентов обследованных лиц из числа привитых против COVID-19.

Справочно: 1775 участников исследования указали, что привиты против COVID-19. На текущий момент исследование поствакцинального иммунитета проведено 1729 участникам (97,4 процента от всех привитых). Защитные поствакцинальные антитела обнаружены у 1592 участников (92 процента от обследованных).

По результатам исследования оказалось, что больше всего положительных результатов на антитела к коронавирусу выявили в старших возрастных группах. Иммунитет у добровольцев в возрасте 50-59 лет был почти у половины, а в возрастной группе старше 70 лет антитела нашли у 43,1 процента.

Выявлены положительные антитела у 39 процентов представителей детской возрастной группы. Больше всего — у детей в возрасте 7-13 лет.

Важным моментом исследования была проверка на количество антител к коронавирусу. В подавляющем большинстве он был низкий (187-750 единиц) во всех возрастных группах. К слову, и мое исследование показало низкий уровень антител. А самый высокий «титр антител» был у людей старшего возраста.

Таким образом, предварительный общий уровень коллективного иммунитета (суммарно постинфекционного и поствакцинального) обследованной популяции составил 47,4 процента, что является недостаточным для сдерживания активной циркуляции вируса. Пороговым считается иммунитет в 60 процентов и более. Это тот барьер, который нужен на пути дальнейшего распространения COVID-19. Поэтому, как сообщается на сайте Минздрава, в настоящее время значимое влияние на эпидемиологическую ситуацию будут по-прежнему оказывать неспецифические меры, в том числе соблюдение принципа социального дистанцирования, использование средств защиты органов дыхания (масок), антисептиков, а также специфические меры — проведение вакцинации населения против COVID-19. Особенно важны эти рекомендации в условиях риска завоза и распространения в Беларуси более контагиозных вариантов SARS-CoV-2 (например, варианта Delta, впервые выявленного в Индии).

Елена ШАНТЫКО.