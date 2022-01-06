История одного доброго дела пионеров Пуховщины

Рождество – время чудес. И с приближением этого великого праздника детские сердца наполняются трепетным ожиданием предстоящих чудес и верой в исполнение желаний. К сожалению, жизнь не всем даёт равные возможности, но право на рождественское чудо есть у каждого ребёнка. В наших силах разделить светлую радость Рождества с теми, кто находится в сложной жизненной ситуации и нуждается в нашем внимании и поддержке.

Именно такую задачу ставила перед собой благотворительная акция «Чудеса на Рождество!», в которой приняли участие все пионерские дружины Пуховичского района. Каждая первичная организация занималась сбором канцелярских принадлежностей, книг, предметов для художественного творчества, настольных игр, детских игрушек, сладостей. Из всего этого во время благотворительной акции были сформированы подарки, которые вручались во время сказочных представлений, и, кстати, также были подготовлены пионерами.

5 января в рамках акции «Чудеса на Рождество!» пионерский актив ГУО «Средняя школа №4 г. Марьина Горка», председатель районной пионерской организации Коптева Елена Михайловна, педагог-организатор Бривач Оксана Васильевна совместно с председателем первичной организации «Белая Русь» Сарновой Людмилой Николаевной с рождественским поздравлением «В ожидании чуда!» посетили ГУО «Пуховичский детский социальный приют управления по образованию Пуховичского районного исполнительного комитета».

Вместе с новогодними подарками участники программы подарили частичку своего тепла и любви воспитанникам детского приюта, которые тепло встречали гостей и благодарили Дедушку Мороза и Снегурочку за рождественский сюрприз.

Творить добро нужно руками детей и для детей: сделать других радостнее и счастливее можно только теплом собственных рук и сердец.

Елена Коптева,

председатель районной пионерской организации.