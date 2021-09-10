История продолжается…

10 сентября в Марьиной Горке вблизи, (не зарегистрированного) места содержания бездомных собак, собралась группа волонтеров, занимающихся оказанием всесторонней помощи животным. Из непроверенных источников к ним поступила информация о том, что должны приехать несколько экипажей специализированной организации “Фауна города”, которая, в свою очередь, планирует произвести отлов собак на данной территории. Главной причиной собрания послужила уверенность всех присутствующих граждан в том, что в дальнейшем все отловленные животные будут умерщвлены. По словам одного из волонтеров, никаким способом препятствовать работе данных служб они не могут, но имеют полное право следить за соблюдением законности процесса, фиксировать нарушения в случае наличия таковых.

На место собрания для разъяснения ситуации волонтерам приехали заместитель председателя Пуховичского райисполкома Денис Широкий и начальник УП “Жилтеплосервис” КХ Пуховичского района Дмитрий Климашевский.

– Уважаемые граждане. На сегодняшний день никаких планов в Марьиной Горке по отлову животных нет, – уточнил Дмитрий Климашевский. – По таким вопросам мы работаем напрямую с «Фауной города». Каждый приезд специализированных экипажей согласовывается со мной лично и допускается после официального разрешения. На данный момент в их учреждении нет мест для размещения животных, а, соответственно они не могут организовать такой вид работ.

– Да, в городе существует проблема с животными, — продолжил Денис Широкий – Более двух сотен собак находятся на данной территории в ненадлежащих условиях содержания фактически незаконно. Регулярно поступают жалобы от других граждан: жители близлежащих домов жалуются на громкий лай, периодически происходят нападения на людей или на других животных. Но даже при всем этом никаких планов по их умерщвлению не стоит. Существует урегулированный законодательством порядок разрешения подобных ситуаций. Мы, как представители исполнительной власти заверяем вас, что на ближайшие дни появление «Фауны города» не запланировано. Вам никто не будет препятствовать забрать животных себе, передать на передержку или мешать вам каким-то другим законным образом решать эту проблему.

Волонтеры, в свою очередь, просили о содействии представителей администрации района в гуманном решении вопроса. Основной посыл состоял в том, чтобы сохранить животным жизнь. Представители администрации рекомендовали обращаться официально в письменной форме в райисполком. Денис Широкий и Дмитрий Климашевский оставили волонтерам свои контакты для возможности дальнейшего совместного взаимодействия и пообещали, что все процессы в дальнейшем будут проходить только в рамках существующего законодательства.

Станислав БЕЛОУСОВ.