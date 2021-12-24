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История спасения лебедя на реке в Пуховичском районе

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«Красавец будет жить!» История спасения лебедя на реке в Пуховичском районе

Необычная операция развернулась в Пуховичском районе. Спасатели помогли лебедю выбраться из ловушки, в которую он попал из-за заморозков. Птица оказалась совершенно беспомощной перед «сюрпризами» зимы и была практически обездвиженной, рассказали в Минском областном управлении МЧС Беларуси.

«В центр оперативного управления Пуховичского РОЧС от очевидцев поступило сообщение о том, что в двух метрах от берега на реке Птичь вблизи деревни Русаковичи вмерз в лед лебедь. На место выехали сотрудники дежурной смены ближайшего подразделения – пожарной аварийно-спасательной части № 4 поселка Свислочь», – отметили в ведомстве.

По информации спасателей, птица находилась в лунке замершей реки. Ее оттуда осторожно высвободили. Лебедь был обессилен, поэтому самостоятельно выбраться бы не смог.

Отогрев птицу, спасатели доставили ее в Пуховичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Автор фото: Минское областное управление МЧС Беларуси

Автор видео: Минское областное управление МЧС Беларуси

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