Спорт 

Итоги работы за первое полугодие подвели в районной организации ветеранов спорта

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Итоги работы за первое полугодие подвели в районной организации ветеранов спорта.

— Мы старались несмотря на ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, не расставаться со спортом, однако  ряд мероприятий в прошлом году проводить не стали,— рассказывает Клавдия Близнец, председатель районной организации ветеранов спорта. — Но 11-я районная спартакиада 2021 года стартовала. Все запланированные на первое полугодие мероприятия проведены. Мы соревновались в теннисе, стрельбе, шашках и дартсе. Успели принять участие в районных спортивных соревнованиях. На районной лыжне, например, заняли второе место.

А в конце мая на 7-й международной спартакиаде среди ветеранов спорта член нашей организации Виталий Габриелян пятый раз стал чемпионом в соревнованиях по шашкам.

Хочется отметить самых активных спортсменов:  Олега  Казанцева,  Людмилу  Юркевич,  Петра и Гелену  Фрид, Сергея Талышева, Юрия Иванова, Любовь Ткачук.

Мы давно не только друзья и коллеги — мы одна семья. Именно поэтому мы не просто соревнуемся, но также отмечаем важные для всех даты. В этом году уже поздравили с юбилеями Виктора Калинина, Гелену Фрид, Людмилу Анохину, Михаила Герасименка.

Уже несколько лет свои соревнования мы проводим в открытом формате, поэтому ждем на них всех желающих попробовать свои силы.

Елена  Максимова.

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