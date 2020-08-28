Итоги вступительной кампании в области подвел госконтроль

19 августа завершилась вступительная кампания в высшие и средние специальные учреждения страны: проведены вступительные испытания и зачисление абитуриентов по основным специальностям.

Результаты контроля за ее проведением в ссузах Минской области свидетельствуют, что в целом вступительные испытания прошли организованно, в установленные сроки и спокойной обстановке, для абитуриентов были созданы все необходимые условия.

Всего в ссузы области в текущем году на 2 811 плановых бюджетных мест дневной и заочной форм обучения (на базе среднего, базового и профессионального образования) подано 3 270 заявлений. Учащимися бюджетной формы обучения ссузов стали 2 795 человек.

Наиболее высокий конкурс на дневную форму обучения на базе общего базового образования сложился в филиале Белорусского национального технического университета «Солигорский государственный горно-химический колледж» по специальности «электроснабжение (по направлениям)» — 2 человека на место, в УО «Гимназия-колледж искусств города Молодечно» и УО «Солигорский государственный колледж» — 1,7 человека на место по специальностям соответственно «живопись (станковая)» и «физическая культура».

На дневную форму обучения на базе общего среднего образования самый высокий конкурс отмечен по специальностям «дошкольное образование» в УО «Солигорский государственный колледж», «промышленное гражданское строительство (производственная деятельность)» в УО «Молодечненский государственный политехнический колледж» и «лечебное дело» в УО «Борисовский государственный медицинский колледж» — по 1,3 человека на место в каждом.

На заочную форму обучения на бюджетной основе наибольший конкурс сложился в текущем году в УО «Солигорский государственный колледж» по специальности «дошкольное образование» — 1,4 человека на место.

В то же время, контрольные цифры приема не выполнены в 9 из 21 ссузов.

Областной комиссией по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний с учетом предложений абитуриентов, организационных и приемных комиссий внесены предложения по совершенствованию в будущем году порядка проведения централизованного тестирования и вступительных испытаний, а также повышения результативности выполнения контрольных цифр приема в учреждениях среднего специального образования.

Поздравляем всех поступивших учащихся и студентов с началом учебного года и желаем успехов в предстоящей учебе и достижений намеченных целей.

Для тех, кто не прошел по конкурсу, сообщаем, что с 15 ноября по 5 декабря будет осуществляться прием документов на заочную форму получения образования в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля.

Комитет государственного контроля Минской области.