Их продукцию знает вся Беларусь. ОАО «Машпищепрод» — 40 лет

Вот уже на протяжении многих лет одно из ведущих предприятий района — ОАО «МАШПИЩЕПРОД» — выпускает продукцию, любимую всеми белорусами. Сегодня завод отмечает 40-летний юбилей. Благодаря работникам и руководству ОАО «МАШПИЩЕПРОД» торговая марка «Мира» известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Как менялся завод, каковы основные достижения предприятия и что нового готовят сегодня на линейках производства — читайте в материале.

Раньше в Беларуси предприятие по производству сухого картофельного пюре было в каждой области. Сегодня мы единственные в стране.

Сегодня ОАО «МАШПИЩЕПРОД» можно смело назвать финансово стабильным предприятием, которое ежегодно производит продукцию для Беларуси и экспортирует товар за границу. Директор Михаил Котов рассказал о его становлении и важных достижениях завода.

— За 40 лет работы предприятие прошло путь от группы экспериментальных заводов до ОАО «Машпищепрод», — говорит руководитель. — В 1993 году произошло слияние Марьиногорского экспериментального механического завода и Марьиногорского экспериментального завода картофелепродуктов. Через 6 лет завод получил статус открытого акционерного общества. В 2007 году продукция нашего предприятия начала выпускаться под торговой маркой «Мира». А в 2010 году мы стали учредителями СУП «Дукора-Агро».

Наше предприятие многопрофильное. Именно это позволяет чувствовать себя уверенно в любое время. Механосборочный цех производит линии по переработке картофеля и производству ржаного солода, сушильные комплексы, емкостное оборудование, оборудование для лакокрасочной и спиртовой отрасли. Работники цеха делают любое нестандартное оборудование по чертежам заказчика.

Уже более 10 лет специалисты конструкторского отдела занимаются разработкой всего оборудования и создают его самостоятельно. В этом году установку для производства чипсов отправили в Казахстан.

Созданием сухого картофельного пюре, кукурузных палочек, а также снековой и чипсовой продукции занимается цех пищевых производств. Раньше в Беларуси предприятие по переработке картофеля в сухое картофельное пюре было в каждой области. Сегодня мы единственные в этой отрасли в стране. Кроме этого, на заводе есть цех солода, который производит сырье для хлебопечения, квасного сусла и хлебных квасов. В этом году мы планируем закончить расширение этого цеха. Его производительность будет увеличена в два раза.

По словам директора предприятия, важна роль всех, кто обеспечивает бесперебойную работу. Это и автотранспортный участок, технику для которого ежегодно обновляют, служба главного энергетика, главного механика, котельная. Завод полностью обеспечивает себя водой и технологическим паром.

К слову, с каждым годом производство ОАО «МАШПИЩЕПРОД» только набирает обороты. За 40 лет переработка картофеля увеличилась в тридцать раз. На сегодняшний день количество переработанного картофеля достигает 30 тысяч тонн в год. Также, более чем в три раза, возросли показатели продажи снэковой продукции.

«Предприятие постоянно осваивает новые рынки сбыта. В этом году мы начали экспорт продукции в Германию».

Главная задача компании — не только произвести продукт, но и успешно его реализовать. Сегодня созданы филиалы предприятия по продажам продукции во всех областях республики и в столице Беларуси. В жесткой конкуренции приходится работать с частными компаниями. Важным аспектом производства продукции на ОАО «МАШПИЩЕПРОД» является использование натуральных добавок. Именно это помогает предприятию оставаться конкурентоспособным в непростых рыночных условиях.

Коллектив постоянно осваивает новые рынки сбыта и активно поставляет продукцию в разные страны.

— В этом году мы начали экспортировать сухое картофельное пюре в Германию, — отмечает заместитель директора по коммерческим вопросам Татьяна Стамбровская. — Пюре и снековая продукция пользуется большим спросом у жителей Туркменистана. Наше предприятие продолжает сотрудничество с Чехией, Польшей, Румынией, Азербайджаном, Украиной и другими странами. Также мы производим кошерную продукцию и отправляем ее в Израиль.

Открытое акционерное общество сотрудничает со всеми хлебпромами Беларуси, поставляя туда картофельное пюре, солод и кошерное сырье.

Продукция ОАО «МАШПИЩЕПРОД» регулярно появляется на районных, областных и республиканских мероприятиях. Предприятие часто выступает в качестве партнера во многих конкурсах и соревнованиях.

Важным событием для завода стало производство лицензированной продукции для II Европейских игр в 2019 году.

Прошлый год стал знаковым для предприятия. Компания заняла призовые места в шести номинациях на республиканском конкурсе «День качества» в номинации «Картофелепродукты и крахмалы».

Помощь и поддержка для СУП «Дукора-Агро»

С 2010 года ОАО «МАШПИЩЕПРОД» выступает учредителем СУП «Дукора-Агро». Прошли те времена, когда приходилось закупать картофель по всей стране и за ее пределами. На площадях «Дукора-Агро» предприятие выращивает сырье для обеспечения собственного производства.

— Сегодня картофель выращивается на площади 600 гектаров, — рассказывает первый заместитель директора Дмитрий Лиморов. — Урожай, который составляет 25 тысяч тонн ежегодно, мы используем для своих нужд, а также реализуем на внутренний рынок и на экспорт: в Украину, Молдову, Сербию, Азербайджан.

Во время уборки зерновых культур и выращивания картофеля на полях СУП «Дукора-Агро» активно работают экипажи механизаторов и водителей предприятия.

— ОАО «МАШПИЩЕПРОД» всегда оказывает экстренную финансовую помощь, помогает нам решить кадровые и юридические вопросы, — делится руководитель СУП «Дукора-Агро» Александр Славиковский. — Наше руководство и работники всегда находят взаимопонимание и поддержку. Техника, приобретенная ОАО «МАШПИЩЕПРОД», круглогодично работает на полях и фермах СУП «Дукора-Агро».

Только в этом году через ОАО «Промагролизинг» предприятие приобрело сельскохозяйственной техники на сумму 600 тысяч рублей.

«Каждый работник — это важный винтик в общем механизме»

Сегодня на заводе работает более 220 человек, 15 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком. Здесь трудятся специалисты, чья жизнь и трудовой путь тесно связаны с заводом. Продолжают работать люди, которые уже достигли пенсионного возраста. Это заместитель главного инженера Александр Кунцевич, начальник цеха пищевых производств Алла Рыжова и другие специалисты. 40 лет отработал на предприятии и продолжает работать Александр Должиков. Более 35 лет жизни посвятили предприятию Сергей Гарацев, Владимир Герт, Людмила Кривенко, Василий Лапцевич, Сергей Рак, Александр Стрельский, Владимир Цуриков, Александр Тимончик, Анна Русецкая. Опыт старших коллег перенимают молодые специалисты, которые ежегодно пополняют ряды сотрудников. В 2020 году более 10 выпускников вузов и ссузов начали здесь свою трудовую деятельность.

За 40 лет работы заводом руководило лишь два человека. Первые 20 лет ОАО «МАШПИЩЕПРОД» возглавлял Евгений Рудый. Далее эстафету принял Михаил Котов, и уже 20-й год руководит коллективом.

Все работники и ветераны предприятия находят всестороннюю поддержку в решении социальных проблем.

— Каждый работник нашего завода — это индивидуальность, частица единого комплекса, — подчеркнул директор Михаил Котов. — Стабильность и постоянство кадров — основной залог успеха предприятия.

Уважаемые коллеги! Уважаемые ветераны! Примите искренние поздравления в связи с 40-летием нашего предприятия. Желаем, чтобы в вашей жизни была стабильность и уверенность. Пусть каждый день дарит новые перспективы и возможности. Благополучия вашим семьям, крепкого здоровья! МИРА и добра!

С уважением, дирекция, профсоюзный комитет ОАО «МАШПИЩЕПРОД».