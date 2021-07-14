Июнь отличился свадьбами

За шесть месяцев в районе родился 271 малыш. Больше всего рождений — 100, зарегистрированы в отделе загс.

В июне в районе родилось 56 детей: 26 мальчиков и 30 девочек. Больше всего рождений было зарегистрировано в отделе загс Пуховичского райисполкома.

Первый ребенок родился в 20 семьях пуховчан, второй — в 18 семьях, третьего дождались в 11 семьях, четвертого — в пяти, а пятого – в двух семьях.

— Мы поздравили семью с рождением 100 ребенка, — отмечает начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Дубовик. — В семье Дениса и Татьяны Зубенко родилась доченька Мия, которую зарегистрировали в нашем отделе. С этим замечательным событием родителей мы поздравили в торжественной обстановке. Они были очень приятно удивлены.

Самыми популярными девичьими именами в июне были Ксения и Мария. Так своих доченек назвали в трех семьях. Среди женских имен Алина, Арина, Дарья и Эмилия не уступают по полярности у пуховчан.

У мальчишек в первый летний месяц популярные имена Артем, Владислав, Александр, Арсений, Даниил, Роман.

В июне родилась одна двойня. Две доченьки Карина и Зарина появились на свет в семье Татьяны Бельской из агрогородка Новополье.

Июнь был богат на заключение браков. Узаконили свои отношения в прошедшем месяце 37 пар. А за шесть месяцев связали себя узами брака 169 пар пуховчан.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.