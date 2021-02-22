Из Китая в Беларусь доставлено 100 тыс. доз вакцины против коронавируса

Самолет с 100 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции прибыл из Китая в Минск. Вакцину безвозмездно доставил в Беларусь авиаперевозчик Air China.

Вакцина производства «Синофарм» является первой одобренной в Китае для выхода на рынок государственным фармацевтическим управлением КНР и уже активно применяется внутри страны. По оценкам китайской стороны, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией «Синофарм», в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. На сегодняшний день помимо Китая вакцина одобрена к использованию более чем в 10 странах мира: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Сербии, Марокко, Венгрии, Пакистане и других.

Сотрудничество с китайской стороной по вопросам вакцины будет продолжено.

По материалам БелТА.