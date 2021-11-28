Из ленты новостей

Коротко о разном 

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«Экспо-2020»  

Национальный  день Республики  Беларусь  прошел   в рамках Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае 22 ноября.

Экономика

Белорусская экономика за 10 месяцев этого года выросла на 2,4 процента (за 9 месяцев рост 2,7 процента), говорится в аналитическом обзоре Евразийского банка развития.

«Экономику продолжил поддерживать сектор информации и связи. Динамика обрабатывающей промышленности и прочих секторов сферы услуг в октябре ослабла», — констатировали эксперты.

Проверки

Налоговыми органами завершен процесс формирования плана выборочных проверок,  сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам Беларуси. «Данная методика позволила значительно снизить проверочную нагрузку: на полугодие в 2010 году планировалось более 10 тысяч проверок, в 2014 году — чуть более 6 тысяч, в 2017 году — 2 760, на 1-е полугодие 2022 года — 171 выборочная проверка. Это  0,04  процента  от  количества  состоящих на учете плательщиков», — отметили  в МНС.

ВОЗ

В торгово-логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе, где размещены беженцы, побывал  директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, которого интересовали вопросы организации  помощи беженцам.  Все беженцы, с которыми пообщался Ханс Клюге внутри ТЛЦ, сказали ему, что хотят в Европу.

Беженцы

Находящимся на белорусско-польской границе мигрантам за 2 недели привезли  более  53  тонн  продуктов. Ежедневно, чтобы накормить около 2 тысяч мигрантов,  находящихся в логистическом центре «Брузги», Белорусский Красный Крест раздает не менее 3,5 тонны продуктов.

Вакцинация

В Беларуси более 3 311 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19. Из них более 2 614 000 человек прошли полный курс вакцинации.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 327,3 тысячи человек, в Витебской области — более 278,5 тысячи, в Гомельской области — более 460,6 тысячи, в Гродненской области — более 305,3 тысячи, в Минске — более 509,6 тысячи, в Минской области — более 331,7 тысячи, в Могилевской области — более 323,9 тысячи человек.

Оздоровление

Санаторий «Беларусь» в литовском  Друскининкае,  который из-за санкций ЕС  долгое время не мог полноценно работать,  принял первую после долгого перерыва группу белорусских детей на оздоровление. Учреждение специализируется   на  санаторно-курортном  лечении  белорусских детей-инвалидов с детским церебральным параличом, а также детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Банковские  карты

Уголовная  ответственность за  передачу  реквизитов банковских карточек в корыстных целях  введена в Беларуси.  Санкция статьи  предусматривает  до 10  лет  лишения  свободы.

освещение  улиц

Населенные пункты Минщины будут освещены светодиодными энергосберегающими светильниками. На приобретение семи тысяч приборов Миноблисполкомом  выделен 1 миллион  рублей.

в  обход  счетчика 

Сотрудники филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» за 10 месяцев этого года провели более 1,8 тысячи рейдов. Составлено 4 544 акта по фактам безучетного потребления электроэнергии. Специалисты с помощью поисковых алгоритмов и специальных приборов достаточно быстро выявляют существующие способы потребления электроэнергии в обход счетчика. Расчетное количество электроэнергии, определенное на основании указанных актов и подлежащее оплате, составило 19,588 миллиона  кВт/ч.

Военкоматы

В военном комиссариате Минской области подвели итоги  работы  региональных  подразделений. Лучшими  в этом году названы  военкоматы  Червенского и Березинского районов.

Акция  «Пешеход»

С целью предупреждения ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения с 23 по 26 ноября Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Пешеход».

По данным интернет-ресурсов.

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