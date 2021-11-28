Из ленты новостей

«Экспо-2020»

Национальный день Республики Беларусь прошел в рамках Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае 22 ноября.

Экономика

Белорусская экономика за 10 месяцев этого года выросла на 2,4 процента (за 9 месяцев рост 2,7 процента), говорится в аналитическом обзоре Евразийского банка развития.

«Экономику продолжил поддерживать сектор информации и связи. Динамика обрабатывающей промышленности и прочих секторов сферы услуг в октябре ослабла», — констатировали эксперты.

Проверки

Налоговыми органами завершен процесс формирования плана выборочных проверок, сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам Беларуси. «Данная методика позволила значительно снизить проверочную нагрузку: на полугодие в 2010 году планировалось более 10 тысяч проверок, в 2014 году — чуть более 6 тысяч, в 2017 году — 2 760, на 1-е полугодие 2022 года — 171 выборочная проверка. Это 0,04 процента от количества состоящих на учете плательщиков», — отметили в МНС.

ВОЗ

В торгово-логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе, где размещены беженцы, побывал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, которого интересовали вопросы организации помощи беженцам. Все беженцы, с которыми пообщался Ханс Клюге внутри ТЛЦ, сказали ему, что хотят в Европу.

Беженцы

Находящимся на белорусско-польской границе мигрантам за 2 недели привезли более 53 тонн продуктов. Ежедневно, чтобы накормить около 2 тысяч мигрантов, находящихся в логистическом центре «Брузги», Белорусский Красный Крест раздает не менее 3,5 тонны продуктов.

Вакцинация

В Беларуси более 3 311 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19. Из них более 2 614 000 человек прошли полный курс вакцинации.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 327,3 тысячи человек, в Витебской области — более 278,5 тысячи, в Гомельской области — более 460,6 тысячи, в Гродненской области — более 305,3 тысячи, в Минске — более 509,6 тысячи, в Минской области — более 331,7 тысячи, в Могилевской области — более 323,9 тысячи человек.

Оздоровление

Санаторий «Беларусь» в литовском Друскининкае, который из-за санкций ЕС долгое время не мог полноценно работать, принял первую после долгого перерыва группу белорусских детей на оздоровление. Учреждение специализируется на санаторно-курортном лечении белорусских детей-инвалидов с детским церебральным параличом, а также детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Банковские карты

Уголовная ответственность за передачу реквизитов банковских карточек в корыстных целях введена в Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

освещение улиц

Населенные пункты Минщины будут освещены светодиодными энергосберегающими светильниками. На приобретение семи тысяч приборов Миноблисполкомом выделен 1 миллион рублей.

в обход счетчика

Сотрудники филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» за 10 месяцев этого года провели более 1,8 тысячи рейдов. Составлено 4 544 акта по фактам безучетного потребления электроэнергии. Специалисты с помощью поисковых алгоритмов и специальных приборов достаточно быстро выявляют существующие способы потребления электроэнергии в обход счетчика. Расчетное количество электроэнергии, определенное на основании указанных актов и подлежащее оплате, составило 19,588 миллиона кВт/ч.

Военкоматы

В военном комиссариате Минской области подвели итоги работы региональных подразделений. Лучшими в этом году названы военкоматы Червенского и Березинского районов.

Акция «Пешеход»

С целью предупреждения ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения с 23 по 26 ноября Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Пешеход».

По данным интернет-ресурсов.