МЧС информирует Общество 

Из общежития в Дружном эвакуировали жильцов

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В жилой комнате четырехэтажного общежития УП «Жилтеплосервис» КХ  в поселке Дружный  произошел пожар. Один человек пострадал. Есть угроза распространения огня в смежные помещения.

К счастью, это не описание настоящего пожара, а замысел тактико-специальных  учений, которые недавно прошли с личным составом Пуховичского РОЧС.    Были задействованы две пожарные аварийно-спасательные части, а также пожарный аварийно-спасательный пост.  Из числа спасателей было сформировано два звена газодымозащитной службы и группа спасения.

Работники Пуховичского РОЧС эвакуировали граждан, ликвидировали условный пожар, отработали  взаимодействие пожарной аварийно-спасательной службы с администрацией объекта и другими службами, а также проверили исправность средств пожаротушения и источников противопожарного водоснабжения.

По итогам учений было отмечено, что с поставленной задачей личный состав Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям успешно справился.

Пуховичский  РОЧС.

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