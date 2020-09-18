Из общежития в Дружном эвакуировали жильцов

В жилой комнате четырехэтажного общежития УП «Жилтеплосервис» КХ в поселке Дружный произошел пожар. Один человек пострадал. Есть угроза распространения огня в смежные помещения.

К счастью, это не описание настоящего пожара, а замысел тактико-специальных учений, которые недавно прошли с личным составом Пуховичского РОЧС. Были задействованы две пожарные аварийно-спасательные части, а также пожарный аварийно-спасательный пост. Из числа спасателей было сформировано два звена газодымозащитной службы и группа спасения.

Работники Пуховичского РОЧС эвакуировали граждан, ликвидировали условный пожар, отработали взаимодействие пожарной аварийно-спасательной службы с администрацией объекта и другими службами, а также проверили исправность средств пожаротушения и источников противопожарного водоснабжения.

По итогам учений было отмечено, что с поставленной задачей личный состав Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям успешно справился.

Пуховичский РОЧС.