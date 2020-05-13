Из первых уст- пуховчанка рассказывает, как вылечилась от коронавируса

Жизненные испытания каждого из нас обязательно чему-то учат. С этим, наверное, никто не будет спорить. Но вот порой опыт дается нам очень нелегко…

Испытания болезнью, через которые пришлось пройти нашей землячке Светлане Александровне, по ее словам, не только показали, что нет ничего ценнее жизни и здоровья, но и заставили переоценить многое.

— Мне кажется, что даже характер у меня изменился за месяц борьбы с вирусной пневмонией, — говорит Светлана Александровна. — Я теперь иначе смотрю на многие вещи. И это, наверное, тот единственный положительный момент, который мы вынесем из сегодняшней непростой ситуации…

В начале апреля Светлана Александровна почувствовала недомогание. Знобило, болели суставы, мышцы, поднялась температура. Она не сбивалась больше чем на час. Присоединился кашель, рвота. Состояние было тяжелое. Обратилась к врачу. Первый снимок не показал наличие пневмонии, поэтому лечилась женщина дома. Выполняла все назначения доктора, но легче не становилось. Когда поняла, что справляться с болезнью не осталось никаких сил, обратилась в скорую помощь. Госпитализация, повторный снимок… И он уже показал двухстороннее воспаление легких.

С первой минуты нахождения в терапевтическом корпусе Марьиногорской ЦРБ, перепрофилированном сегодня для лечения людей с вирусными пневмониями, вызванными в том числе и коронавирусом, у Светланы Александровны в прямом смысле слова началась борьба за жизнь.

— Правда, сначала ее вели только врачи, потому что, как мне казалось, я уже не имела для этого никаких сил. Нереальная слабость, тошнота, потеря аппетита и желания даже просто пошевелить рукой — так я себя тогда чувствовала. Но врачи не позволили сдаться болезни, — с благодарностью медперсоналу больницы говорит наша землячка. — Они старались поддержать и меня, и других пациентов, приходили не только на осмотр или для проведения манипуляций, но и просто, чтобы спросить о самочувствии. Поверьте, сегодня это можно расценить как подвиг, потому что работать в специальных костюмах, не имея возможности за всю смену отдохнуть, принять пищу, попить, — это испытание. Я бесконечно благодарна медикам за то, что они вернули мне здоровье, помогли победить такую сложную пневмонию.

Светлана Александровна провела в больнице (в стенах одной палаты!) более трех недель. Безусловно, очень соскучилась по семье, по дому, по привычному образу жизни, но, признается, и в больнице все сделано для того, чтобы люди чувствовали себя достаточно комфортно. Питание очень хорошее (пациенты из других районов даже удивлялись тому, насколько вкусно готовят в нашей больнице), условия для гигиены есть. На этаже в свободном доступе бутилированная вода для пациентов.

И все же день выписки — это настоящий праздник. Это даже целое событие в жизни, которое знаменует для Светланы Александровны начало нового этапа. И первое, что ей хотелось сделать, получив выписной эпикриз, — это выразить слова благодарности людям, спасавшим ее все эти дни.

— Не только я, но и многие другие пациенты, проходившие лечение на 4-м этаже терапевтического корпуса, благодарят заведующую отделением Алену Семенюк, лечащих врачей Ларису Малюкову, Кристину Войтик, Евгения Ксензова, Ксению Щипову, Ирину Литвинчук. Отдельные слова благодарности — безотказным медицинским сестрам Ирине Мартыненко, Лидии Сущинской, Дарье Гавриленко, Анне Пархомовой, Лилии Давидович, Любови Шелег, Юлии Ковалевич, Ярославе Кунай. Этих людей мы точно никогда не забудем, потому что они подарили нам надежду и помогли справиться с болезнью.

Второе, что хотела бы обязательно сделать Светлана Александровна, — это обратиться ко всем людям, кто до сих пор не осознал, что вирусные пневмонии, даже если они вызваны не коронавирусной инфекцией, сегодня протекают у многих действительно очень тяжело. Поэтому как человек, в полной мере переживший то, что ни разу за пять десятков лет переживать не приходилось, Светлана Александровна призывает всех пересмотреть свое поведение, свои привычки и следовать предписаниям медицинских работников.

— Соблюдайте гигиену, социальное дистанцирование, носите маски в общественных местах, — говорит Светлана Александровна. — Будьте ответственными не только за собственное здоровье, но и за здоровье своих родных людей. И помните о медработниках, которые сегодня трудятся действительно в тяжелейших условиях. Чем больше пациентов, тем больше нагрузки на них. А они ведь тоже люди, и запас прочности у наших докторов — человеческий. Берегите себя ради них…

Елена ШАНТЫКО.